Vier Tickets sind noch zu vergeben, in der WM-Qualifikation für Europa. Im Mittelpunkt der Play-off-Duelle steht das mit Spannung erwartete Duell zwischen Schweden und dem vierfachen Weltmeister Italien. Aber auch die anderen drei Partien versprechen einiges an Brisanz. sportschau.de präsentiert die wichtigsten Fakten zu den vier Europa-Play-offs.

NORDIRLAND - SCHWEIZ

Die Gegner

Nordirland: Drei Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1958, 1982, 1986), bestes Abschneiden: Viertelfinale (1958).

Schweiz: 10 Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014), bestes Abschneiden: Viertelfinale (1934, 1938, 1954).

Der Weg in die Play-offs

Nordirland sicherte sich in der "deutschen" Gruppe C Platz zwei hinter der DFB-Elf - mit sechs Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Die Schweiz war vor dem letzten Spieltag der Qualifikation mit der makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Spielen auf dem direkten Weg nach Russland - doch zum Abschluss schnappte Portugal den Eidgenossen mit einem 2:0-Erfolg im direkten Duell noch den Gruppensieg weg und zwang sie in die Entscheidungsspiele.

Die Ausgangslage

Noch nie hat ein Team aus Europa, das in der Qualifikation soviele Punkte (27) geholt hat wie die Schweiz, eine WM-Endrunde verpasst. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic ist schon allein deshalb Favorit, trotz der Formschwäche einiger Schlüsselspieler. "Wenn wir unseren Stil umsetzten, ist das entscheidend", sagte der Schweizer Trainer, warnte aber zugleich vor der Mentalität der Nordiren, vor allem im heimischen Belfast. "Das Publikum kann 20 bis 30 Prozent ausmachen."

Die Nordiren, zum ersten Mal überhaupt bei den Play-offs dabei, haben zu Hause in den vergangenen vier Jahren nur das Spiel gegen Weltmeister Deutschland verloren, dies betonte auch Coach Michael O'Neill im Vorfeld und fügte hinzu: "Wir freuen uns." Das Hinspiel am 09.11. findet in Belfast statt, das Rückspiel am 12.11. in Basel.

KROATIEN - GRIECHENLAND

Die Gegner

Kroatien: Vier Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1998, 2002, 2006, 2014), bestes Abschneiden: WM-Dritter (1998).

Griechenland: Drei Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1994, 2010, 2014), bestes Abschneiden: Achtelfinale (2014).

Der Weg in die Play-offs

Beide Teams mussten in der Qualifikation bis zum Schluss zittern: Kroatien gewann in der Gruppe I das "Endspiel um Platz zwei" in der Ukraine. Die Griechen sicherten sich in der Gruppe H mit 19 Punkten hinter Belgien Platz zwei, indem sie am letzten Spieltag mit einem 4:0-Erfolg gegen Gibraltar den Verfolger Bosnien-Herzegowina auf Distanz hielten.

Die Ausgangslage

Kroatien wie auch Griechenland haben ihre Nervenstärke in Play-offs ausreichend bewiesen. Die Kroaten gingen sogar bei allen ihrer vier bisherigen WM-Teilnahmen zuvor erfolgreich durch die Play-offs - ein Rekord. Die Griechen setzten sich zuletzt zweimal (2010, 2014) in den WM-Play-offs durch.

Beide Mannschaften werden auswärts ohne die Unterstützung mitgereister Fans auskommen müssen. Darauf einigten sich die Verbände im Vorfeld, nachdem besonders kroatische Stadionbesucher in den vergangenen Jahren mehrfach durch gewalttätige Auseinandersetzungen und rechtsradikale Pöbeleien unangenehm aufgefallen waren. Das Hinspiel am 09.11. findet in Zagreb statt, das Rückspiel am 12. November in Piräus - "ein kleiner Vorteil", meinte Griechenlands Coach Michael Skibbe.

SCHWEDEN - ITALIEN

Die Gegner

Schweden: 11 Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006),

bestes Abschneiden: WM-Zweiter (1958).

Italien: 18 Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014),

bestes Abschneiden: Weltmeister (1934, 1938, 1982, 2006).

Der Weg in die Play-offs

Schweden sicherte sich den zweiten Platz in der sehr ausgeglichenen Gruppe A - und ließ dabei unter anderem die Niederlande, den WM-Dritten von 2014, hinter sich. Die Italiener fuhren in der Gruppe G sieben Siege ein, verloren nur einmal - dennoch war das Rennen um den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die WM schon früh zugunsten der souveränen Spanier entschieden.

Die Ausgangslage

Schwedische Medien sprachen nach der Auslosung für die Play-offs von einem "Albtraum", doch Nationalcoach Janne Andersson reagierte gelassen. "Natürlich besitzt Italien eine große Geschichte. Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft und sind gut besetzt, aber wir werden uns darauf vorbereiten."

Die Italiener haben den Vorteil, dass sie zuerst in Stockholm (10.11.) antreten müssen, im entscheidenden Spiel (13.11.) haben sie dafür Heimrecht. "Wir sind Italien und niemand darf uns Angst machen", sagte Italiens Team-Manager Gabriele Oriali. "Eine Weltmeisterschaft ohne Italien ist unvorstellbar."

Die Italiener mussten bislang überhaupt nur ein einziges Mal den Umweg über die Play-offs gehen: 1998 setzten sie sich auf dem Weg zur WM in Frankreich gegen Russland durch - denkbar knapp, mit zwei klassisch italienischen Resultaten (1:1, 1:0).

Die Fallhöhe für die "Squadra Azzurra" ist in jedem Fall enorm: Von allen sieben früheren Weltmeistern ist nur Italien bislang noch nicht qualifiziert.

DÄNEMARK - IRLAND

Die Gegner

Dänemark: Vier Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1986, 1998, 2002, 2010), bestes Abschneiden: Viertelfinale (1998).

Irland: Drei Teilnahmen an einer WM-Endrunde (1990, 1994, 2002), bestes Abschneiden: Viertelfinale (1990).

Der Weg in die Play-offs

Irland setzte sich in der Gruppe D unter anderem gegen die zumindest zu Beginn der Qualifikation stark eingeschätzten Österreicher und Wales, dem Überraschungsteam der EM 2016, durch. Mit einem 1:0-Sieg am letzten Spieltag in Cardiff gegen den direkten Konkurrenten sicherten sich die Iren Platz zwei hinter Serbien. Die Dänen mussten in der Gruppe E die direkte Qualifikation den Polen überlassen, verteidigten aber am Ende souverän den zweiten Platz vor Montenegro.

Die Ausgangslage

Die Dänen gehen nach einigen personellen Fragezeichen im Vorfeld in Bestbesetzung in die Play-offs und gelten als leicht favorisiert. Die dänische Zeitung "Berlingske Tidende" rechnete vor dem Hinspiel am 11.11. in Kopenhagen vor, dass allein der Marktwert von Tottenham-Star Christian Eriksen, mit acht Toren in der Qualifikation erfolgreichster Däne, höher sein dürfte als jener der kompletten irischen Startelf. Die Iren haben dafür den Vorteil, im Rückspiel am 14.11. in Dublin Heimrecht zu haben.

Für die Iren ist es die insgesamt achte Teilnahme an Play-off-Partien bei einer WM- oder EM-Qualifikation - damit halten sie den Rekord. Dreimal schaffte es das Team von der grünen Insel am Ende in die Endrunde, die bislang letzten Ausscheidungsspiele für eine WM-Teilnahme haben die Iren aber in unguter Erinnerung: Es waren die denkwürdigen Play-offs vor der WM 2010 gegen Frankreich, die durch das umstrittene Hand-Tor von Thierry Henry entschieden wurden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 9.11., ab 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 08.11.2017, 10:12