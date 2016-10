Südamerika-WM-Qualifikation

Als Kun Agüero verletzt vom Trainingsplatz in Ezeiza humpelte, fielen Argentiniens Nationalcoach Edgardo Bauza am Sonntag (09.10.16) endgültig die Mundwinkel herunter. Vor dem richtungsweisenden WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay am zehnten Spieltag der Südamerika-Qualifikation am Dienstag fällt der "Albiceleste" ein Star nach dem anderen aus. Manchester Citys Sturm-Ass Agüero reiht sich da derzeit nur ein in eine unglückselige Reihe von maladen Stars.

Dabei brauchen die Argentiner am Dienstag im Mario-Kempes-Stadion von Cordoba unbedingt einen Sieg, um auf dem Weg zur WM nach Russland 2018 nicht entscheidenden Boden zu verlieren. Derzeit liegen sie mit 16 Zählern auf dem fünften Rang der Tabelle, der so gerade noch zum Einzug in die Playoffs berechtigen würde.

"Goldener Generation" fehlt ein Titel

Titel will sie gewinnen, die vermeintlich "Goldene Generation" der Argentinier um Lionel Messi, Kun Agüero, Javier Mascherano und Co.. Doch nach dem verlorenen WM-Endspiel gegen Deutschland 2014 und den beiden verlorenen Copa-America-Finals gegen Chile 2015 und 2016 jeweils im Elfmeterschießen wird die Zeit für die langsam alternden Stars allmählich knapp. Zumal sich die Stimmung im Lager der Argentinier zuletzt in eine höchst explosive Richtung entwickelte. Nachdem die Stars zuletzt bei der Copa schwer unter der schlechten Organisation korrupter Verbandsfunktionäre litten und teils hungrig zum Training fahren mussten, trat Lionel Messi nach dem Turnier wutentbrannt zurück.

Der auf den ebenfalls zurückgetretenen Nationaltrainer Gerard Martino gefolgte Bauza überredete Messi zwar zu einem Comeback, doch ausgerechnet jetzt, da ihn das Nationalteam dringendst bräuchte, ist der Offensivstar des FC Barcelona verletzt. Nach seinem 1:0-Siegtreffer für Argentinien gegen Uruguay Anfang September zog sich Messi im Ligaspiel mit Barcelona gegen Atletico Madrid einen Muskelfaserriss zu und fällt seither aus. Mit Folgen für Argentinien. Ohne den Superstar schaffte das Team in den letzten beiden Quali-Spielen gegen die Tabellenletzten Venezuela und Peru nur zwei Unentschieden und fiel aus den Rängen der direkten WM-Qualifikation.

Messi verletzt - "andere müssen ran"

Grimmig: Edgardo Bauza

"Unser bester Angreifer fällt aus, also müssen andere ran" , meinte Bauza zuletzt auf der Team-Pressekonferenz zu Messis Ausfall kurz und bündig. Er kündigte an, Paulo Dybala von Juventus Turin als Messi-Ersatz auf die rechte Angriffsseite zu stellen. Gemeinsam mit Gonzalo Higuain und dem dahinter rochierenden Kun Agüero von Manchester City solle er Löcher in die gegnerische Defensive reißen. Nun aber fällt auch noch Agüero aus, im Training brachte der immer finsterer dreinschauende Coach mit Nicolas Gaitan von Atletico Madrid eine weitere Ersatzkraft aufs Feld.

Argentinien schwächelt im Angriff, noch besorgniserregender sieht es allerdings im defensiven Bereich aus. Hier fallen dem Team aktuell die etatmäßigen Innenverteidiger Ramiro Funes Mori (FC Everton) und Nicolas Otamendi (Manchester City) wegen Verletzungen aus, sodass Coach Bauza zu einer regelrechten Verzweiflungstat griff. Er reaktivierte Martin Demichelis für die Innenverteidigung, ohne dass der vor einigen Monaten zurückgetretene Defensivmann zuletzt irgendwelche Liga-Praxis erhalten hätte.

Demichelis reaktiviert, Mascherano außer Form