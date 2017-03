"Gott allein weiß, wie viel ich auf diesen Moment hingearbeitet und davon geträumt habe" , sagte der 32-Jährige sichtlich bewegt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.03.17) könnte der Spielmacher, der sich zu besten Zeiten in Bremen zum Publikumsliebling dribbelte, später beim VfL Wolfsburg seltener glänzte, nach ewigen achteinhalb Jahren sein Comeback in der Selecao geben - ausgerechnet beim Gipfeltreffen der südamerikanischen WM -Qualifikation zwischen Eliminatorias-Spitzenreiter Brasilien und dem zweitplatzierten Gastgeber Uruguay.

"Habe meine Träume und Ziele"

Der 33-malige Nationalspieler, der im Juni 2016 nach zwölf Jahren Europa in seine Heimat zurückkehrte und bei CR Flamengo in Rio de Janeiro national (als Dritter 2016) und international (im Libertadores Cup) wieder groß aufspielt, glaubt durchaus an seine Zukunft in der Nationalelf.

Emotional bewegt sei er, aber auch von seinen Qualitäten überzeugt, und deshalb bekennt Diego: "Bis zur WM ist es noch ein Jahr, und ich habe meine Träume und Ziele." Die Endrunde in Russland wäre für Brasilien mit einem Sieg in Montevideo bei dann nur noch fünf Spieltagen greifbar nahe.

Argentinien muss siegen

Für Argentinien ist ein Dreier daheim gegen Chile gar ein Muss. Weil das einen Punkt besser dastehende La Roja derzeit das vierte und letzte WM-Ticket in der Hand hat, weil als Tabellenfünfter der unbequeme Umweg Playoffs gegen den Ozeanien-Sieger wartet, weil Kolumbien daheim gegen das schwache Bolivien nur auf einen Ausrutscher des Vize-Weltmeisters hofft.

Scheitert Lionel Messi, fünfmal zum besten Fußballer der Welt gekrönt, nach dem verlorenen WM -Finale gegen Deutschland vor drei Jahren diesmal bereits im Anlauf für die Endrunde? Bleibt dem 29 Jahre alten Ballvirtuosen des FC Barcelona ein großer Triumph im Trikot der Albiceleste - abgesehen vom Olympiagold 2008 - verwehrt? Genau wie in den Endspielen der Copa America 2007, 2015 und 2016?

Chile ohne Vidal

Ausgerechnet Gegner Chile zeichnete sich verantwortlich für die beiden letzten Frusterlebnisse. Der aktuelle Südamerikameister mit dem Leverkusener Charles Aranguiz muss aber auf den gelbgesperrten Münchner Arturo Vidal verzichten. Wie Brasilien auf dessen Bayern-Teamkollegen Douglas Costa, der verletzungsbedingt absagte.

In Montevideo treffen Neymar und Edinson Cavani nach dem epischen Champions-League-Duell zwischen dem FC Barcelona und Paris St. Germain (0:4, 6:1) erneut aufeinander. Beiden fehlt jedoch der ideale Sturmpartner, weil Selecao-Talent Gabriel Jesus verletzt ist, und Uru-Torjäger Luis Suarez wegen Gelbsperre pausiert. Bei Kolumbien schüren der verletzt ausfallende Sturmstar Falcao (AS Monaco) und der formschwache James Rodriguez (Real Madrid) die Personalnöte.

red/sid | Stand: 22.03.2017, 19:26