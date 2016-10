WM-Qualifikation - Klassiker in Amsterdam

Als die Niederlande vor einem Jahr die Qualifikation für EM 2016 in Frankreich verpassten, war das Gespött groß. Als einziges der Top-Teams war Oranje beim 24er-Turnier nicht dabei. In Sachen WM-Qualifikation steht die Mannschaft von Trainer Danny Blind in der Heimat deshalb unter riesigem Druck. Bisher sieht es aber gut aus. Die Elftal ist nach einem 1:1 in Schweden und einem 4:1 gegen Weißrussland noch ungeschlagen.

Härtetest gegen Frankreich

Jetzt steht allerdings der erste Härtetest an. Am Montag (10.10.16) müssen die Niederländer gegen Vize-Europameister Frankreich ran. Es ist ein Klassiker und ein Spitzenspiel - und es geht um sehr viel. Nur eins der beiden Teams wird sich direkt für die WM 2018 qualifizieren können. Das macht das Duell in der Amsterdam Arena so brisant. "Das ist noch kein Finale in unserer Gruppe, aber es ist ein ganz entscheidendes Spiel" , sagt Frankreichs Kapitän Hugo Lloris. Die Franzosen gewannen zuletzt 4:1 gegen Bulgarien, nachdem sie zum Start nur ein 0:0 in Weißrussland geschafft hatten.

Neu formiertes Team

Während Frankreichs Trainer Didier Deschamps weiter auf seinen EM-Kader setzt, haben sich die Niederländer neu aufgestellt. Neuer Abwehrchef ist Bundesliga-Profi Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg, zwei der vier Tore gegen Weißrussland schoss der international eher unbekannte Quincy Promes von Spartak Moskau. "Genau das haben wir gebraucht" , sagt der Flügelstürmer nach dem ersten Pflichtspielsieg seit einem Jahr.

Die letzten verbliebenen Altstars im Team sind Arjen Robben von Bayern München und Wesley Sneijder von Galatasaray Istanbul - beide fehlen gegen Frankreich verletzt. Dennoch spricht Frankreichs Kapitän Lloris noch immer voller Respekt über Oranje. "Sie formen gerade eine neue Mannschaft und sie haben dabei wie immer viele Talente zur Auswahl. Das wird ein ganz anderes Kaliber als Bulgarien" , sagt der Torwart von Tottenham Hotspur.

Färöer das neue Island?

Jubel beim Team von den Färöer

Das Nationalteam der Färöer-Inseln hat offenbar ganz genau zugeschaut bei den Spielen der EM 2016. Da sorgte ja bekanntlich Außenseiter Island für Furore und schaffte es nach einem sensationellen Achtelfinalsieg gegen England sogar bis in die Runde der letzten Acht. Das alles scheinen sich die Männer von den Schafsinseln zum Vorbild genommen zu haben. In der WM-Qualifikation steht das Team von Trainer Lars Olsen nach zwei Spieltagen jedenfalls glänzend da - sie haben noch keine Niederlage und noch kein Gegentor kassiert. Nach dem 0:0 gegen EM-Teilnehmer Ungarn feierte das Team zuletzt einen 2:0-Erfolg in Lettland. Ein Auswärtssieg in der WM-Qualifikation war den Färöer zuvor nur 1997 auf Malta (2:1) und 2001 in Luxemburg (2:0) gelungen. In der Tabelle der Gruppe B bedeutet das Platz zwei.

Ist das nur eine Momentaufnahme oder sind die Färöer das neue Island? Hoffentlich nicht, denken sich da wohl die Portugiesen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo muss am dritten Spieltag im rauen Nordwesten Europas ran. Und gegen Island waren die Iberer bei der EM in der Vorrunde nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Die Färöer pflegen auf dem Platz einen ähnlich unangenehmen Stil wie die Isländer und gehen ebenfalls mit einer großen Unbekümmertheit zu Werke. Sie treffen allerdings auf einen Cristiano Ronaldo, der sich zuletzt beim 6:0 gegen Andorra mit vier Treffern warm geschossen hat.

Ungarn von der Rolle

Enttäuscht: Ungarns Trainer Bernd Storck

Noch gar nicht rund läuft es für die Ungarn. Dabei war das Team des deutschen Trainers Bernd Storck die WM-Qualifikation mit breiter Brust angegangen. Bei der EM in Frankreich hatte der Außenseiter im Sommer für Furore gesorgt. Die Magyaren waren überraschend als Sieger der Gruppe F ins Achtelfinale eingezogen, wo sie dann an Belgien scheiterten. "Wir können jetzt gut in die Zukunft schauen" , hatte der 53-jährige Coach nach der EM gesagt. Die WM-Qualifikation sei "das nächste Ziel. Mit dieser Mannschaft kann man noch viel erreichen." Für Ungarn wäre es die erste WM-Teilnahme seit 1986.

Doch jetzt ist das Team in der Gruppe B nach zwei Partien mit nur einem Punkt Vorletzter. Zum Auftakt kam Ungarn auf den Färöer-Inseln nur zu einem 0:0, dann gab es eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen die Schweiz. In Lettland müssen nun dringend Punkte her, sonst droht die Mannschaft frühzeitig den Anschluss zu verlieren. "Seien wir ehrlich, wir spielen nicht gut" , sagte Storck zuletzt ein wenig ratlos: "Es gibt noch viel zu tun." Fakt ist, dass dem Team die Leichtigkeit und die Unbekümmertheit verloren gegangen zu sein scheinen. War das Team bei der EM noch hochzufrieden mit der Rolle des Underdogs, steht es jetzt unter Erfolgsdruck. Denn nach der tollen EM erwarten vor allem die Fans die Qualifikation für die WM.

dpa/red/sid | Stand: 10.10.2016, 08:30