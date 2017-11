Letztendlich lässt sich kaum feststellen, für wen das 0:0 im Hinspiel am Samstag ein Erfolg war. Für die Iren, weil sie auswärts nicht verloren? Für Dänemark, weil es kein Auswärtstor kassierte? Schwer zu sagen.

Grünes Abwehrbollwerk

Einen echten Vorteil hat sich vor dem Rückspiel niemand herausgespielt, es dürfte hochspannend werden. Die Iren stehen nicht unbedingt im Verdacht, risikobehafteten Offensivfußball zu spielen - nur zwölf Treffer schoss das Team von Martin O'Neill in der Qualifikation. Kein einziger der Gruppenersten oder Gruppenzweiten erzielte weniger Tore, doch mir nur sechs Gegentreffern trieb das grüne Abwehrbollwerk unter anderem Österreich oder Wales zur Verzweiflung.

Auch die Dänen, denen in der Gruppenphase immerhin 20 eigene Tore bei acht Gegentreffern gelangen, kamen beim 0:0 im Hinspiel in Kopenhagen kaum einmal so richtig gefährlich vor das Tor von Darren Randolph. Allerdings merkte man der Mannschaft von Age Hareide auch an, dass die Angst, in einen Konter zu laufen und das möglicherweise verheerende Auswärtstor zu kassieren, ziemlich groß war. Dementsprechend zaghaft waren die Angriffsversuche - die einzige hochkarätige Torchance des gesamten zweiten Durchgangs hatte der Leipziger Yussuf Poulsen.

Eriksens Traumquote

Die Iren um Kapitän Ciaran Clark von Newcastle United blieben hingegen über die gesamten 90 Minuten in ihrer gewohnten Rolle als defensivstarke, tief stehende Kontermannschaft. Die werden sie im eigenen Stadion nun kaum aufgeben - schließlich würde ein Gegentor definitiv bedeuten, dass man selbst in der regulären Spielzeit gleich doppelt treffen müsste. Das gelang in der Qualifikation nur dreimal.

Die Dänen aber könnten etwas mutiger agieren. Ein potenzieller Gegentreffer wöge diesmal nicht ganz so schwer und treffen muss das Team um Superstar Christian Eriksen von Tottenham Hotspur in diesem Spiel irgendwann ohnehin. Dabei ist die Chance relativ hoch, dass es Eriksen selbst sein könnte, der den irischen Abwehrriegel überwindet: Der offensive Mittelfeldspieler traf in der Qualifikation achtmal in zehn Partien und lieferte dazu noch vier Vorlagen. In sieben seiner letzten neun Auftritte im rot-weißen Trikot netzte er mindestens einmal ein - eine herausragende Quote.

Irlands Playoff-Erfahrung

Stichwort "Quote": Auch die Wettanbieter können sich kaum einigen, wer die Partie heute Abend für sich entscheidet. Die Quoten liegen eng beieinander mit leichten Vorteilen für Dänemark - aber: Die Iren haben mehr Playoff-Erfahrung.

Während die Dänen in der EM-Qualifikation für 2016 an Schweden scheiterten und sich für das Turnier im Jahr 2000 gegen Israel durchsetzten, ist Irland beinahe regelmäßiger Gast in Playoff-Partien. Für die Europameisterschaft unterlag man 1996 der Niederlande, 2000 scheiterte man an der Türkei, ehe man sich für 2012 (Estland) und 2016 (Bosnien-Herzegowina) jeweils qualifizieren konnte. Für Weltmeisterschaften trat man vor dem Turnier 2002 gegen den Iran an und setzte sich durch. Für 2010 scheiterte man knapp an Frankreich - die Bilanz lautet also 3:3, die der Dänen 1:1. Alles ausgeglichen irgendwie - doch heute Abend wird sich das ändern.

rt | Stand: 14.11.2017, 12:18