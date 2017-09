WM-Qualifikation - wer's geschafft hat, wer zittern muss

In der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland bahnt sich eine Reihe von Überraschungen an. Brasilien und Belgien haben's schon geschafft, und Österreich und die Türkei sind fast raus. Und die Niederlande müssen weitern zittern.