Spanien gegen Italien - Villa "auf Wolke sieben"

Sportschau | 30.08.2017 | 01:15 Min. | Verfügbar bis 02.09.2017 | Das Erste

Gipfeltreffen in Gruppe G: Spanien empfängt am Samstag Italien, der Sieger hat die WM-Qualifikation in der eigenen Hand. Im Fokus: Spaniens Rückkehrer David Villa und Reizfigur Gerard Piqué.