Der EM -Zweite Frankreich gewann am Montagabend (10.10.2016) in der Gruppe A mit 1:0 (1:0) gegen die Niederlande. Torschütze in Amsterdam war ausgerechnet der zuletzt auch von seinem Nationaltrainer Didier Deschamps kritisierte Paul Pogba. Er traf in der 30. Minute aus 25 Metern. Dem Tor war ein Fehlpass von Wolfsburgs Jeffrey Bruma vorausgegangen. Auch Oranje-Keeper Maarten Stekelenburg sah unglücklich aus. Für die Niederländer war es die erste Heimniederlage in der WM -Qualifikation nach 16 Jahren.

Quincy Promes verletzt

Vor etwa 50.000 Zuschauern enttäuschten die Gastgeber, bei denen die verletzten Routiniers Arjen Robben und Wesley Sneijder fehlten. Bitter für sie war auch das frühe verletzungsbedingte Aus von Quincy Promes von Spartak Moskau. Noch am Freitag (07.10.2016) war er mit zwei Treffern beim 4:1 gegen Weißrussland der auffälligste Spieler seiner Mannschaft. Holland rutschte in der Tabelle auf den dritten Platz ab. Zweiter der Gruppe ist Schweden, das nach einem 3:0 (0:0) gegen Bulgarien sieben Punkte auf dem Konto hat. Weißrussland und Luxemburg trennten sich 1:1 (0:0).

Schweiz blamiert sich fast

In der Gruppe B schrammte die Schweiz gegen Fußballzwerg Andorra nur knapp an einer Blamage vorbei. Die Eidgenossen feierten beim 2:1 (1:0) allerdings den dritten Sieg im dritten Spiel, den der Hoffenheimer Fabian Schär per Foulelfmeter (19.) und der Leverkusener Admir Mehmedi (77.) sicherstellten.

Silva stiehlt Ronaldo die Show

Dreierpack: André Silva (M.)

Europameister Portugal gelang drei Tage nach dem 6:0 gegen Andorra auch bei den Färöern ein 6:0 (3:0). Auf den Schafsinseln stahl der dreifache Torschütze André Silva (12., 22. 37.) Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo die Show. CR7 , der gegen Andorra viermal getroffen hatte, war am Montag nur einmal erfolgreich. Das dritte Spiel der Gruppe B gewann Ungarn in Lettland 2:0 (1:0).

Rekord-Tor für Belgien

Blitz-Treffer: Christian Benteke

Christian Benteke hat unterdessen im portugiesischen Faro beim 6:0 (3:0) gegen Gibraltar das schnellste Tor in der Geschichte der WM-Qualifikation und der belgischen Fußball-Nationalmannschaft erzielt. Uneins waren sich der belgische Verband und die FIFA , nach wie vielen Sekunden der Stürmer traf. Während die Belgier zehn Sekunden twitterten, schrieb der Weltverband zunächst von sechs und korrigierte später auf sieben Sekunden.

Den bisherigen Rekord in der WM-Qualifikation hielt seit dem Jahr 1993 Davide Gualtieri aus San Marino. Beim 1:7 gegen England hatte der Stürmer nach acht Sekunden getroffen. Den Rekord bei einer WM-Endrunde hat seit dem Turnier 2002 der Türke Hakan Sükür inne. Er war im Spiel um den dritten Platz gegen Co-Gastgeber Südkorea nach elf Sekunden erfolgreich.

Skibbe auf Erfolgskurs

Griechenland mit Trainer Michael Skibbe sitzt den Belgiern in der Gruppe H aber weiter im Nacken. Auch der Ex-Europameister feierte beim 2:0 (1:0) in Estland seinen dritten Sieg und hat ebenfalls neun Punkte auf dem Konto. Dritter ist Bosnien-Herzegowina nach dem 2:0 (0:0) gegen Zypern, das wie Schlusslicht Gibraltar noch ohne Punkt ist.

dpa/red/sid | Stand: 10.10.2016, 23:08