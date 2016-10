Drei Tage nach dem überzeugenden 5:0 in Armenien reichte es für die Rumänen am Dienstag in Astana nicht zum Sieg. Die Mannschaft des 62-Jährigen bleibt aber weiter ungeschlagen.

Mit fünf Punkten behauptete die Daum-Mannschaft zumindest vorerst die Tabellenspitze in der Gruppe E. Am Abend (ab 20.45 Uhr) allerdings empfängt Dänemark (3) die Auswahl Montenegros, Polen (beide 4) spielt gegen Armenien (0).

dpa/red/sid | Stand: 11.10.2016, 20:38