Bei der auf 24 Mannschaften aufgestockten EM im Sommer brachten die Tschechen das Kunststück fertig, zu den acht Teams zu gehören, die nicht das Achtelfinale erreichten. In der Qualifikation zur WM 2018 versuchen die Tschechen nun den längst fälligen Neuaufbau. Nach wie vor trägt das Nachbarland schwer am Erbe der großen, gar nicht so lange zurückliegenden Zeit von Karel Poborsky, Pavel Nedved und Milan Baros.

Der Trainer

Nach dem Rücktritt von Pavel Vrba im Sommer stand der Verband erst einmal vor dem Nichts. Der Coach, der Viktoria Pilsen aus dem Mittelmaß der heimischen Liga zum Meistertitel und in die Champions League geführt hatte, galt als bestmögliche Option auch für die Nationalelf. Trotz der EM-Enttäuschung sollte Vrba weiter das Nationalteam trainieren, zog aber den Job in der russische Premjer Liga beim FC Anschi vor. Nun soll Karel Jarolim die tschechische Nationalelf wieder auf Vordermann bringen. Der Vater des früheren HSV-Profis David Jarolim führte Mlada Boleslav zuletzt zum Pokaltitel, die Jahre davor war er allerdings in der Wüste bei Al-Ahli und Al-Wahdi tätig.

Der Start in die WM-Qualifikation

Während der ersten Länderspielphase der neuen Saison verzichteten die Tschechen auf mögliche Testspiele. Coach Jarolim gab sein Debüt gleich mit einem Pflichtspiel in der WM-Qualifikation - das 0:0 zum Auftakt gegen Nordirland war nicht unbedingt dazu angetan, Hoffnungen zu schüren.

Das Team

Das torlose Unentschieden gegen die Nordiren machte einmal mehr die Offensivschwäche der Tschechen deutlich. Borek Dockal (Sparta Prag) und Ladislav Krejci vom FC Bologna sind noch die gefährlichsten Offensivkräfte. Die nominellen Stürmer im Kader, Vaclav Kadlec (Sparta Prag), Patrik Schick (Sampdoria) und Matej Vydra vom englischen Zweitligisten Derby County, sind allesamt nicht bei europäischen Top-Klubs unterwegs. Immerhin sind die Tschechen nach dem Abtritt der langjährigen Leitfiguren Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil und Keeper Petr Cech nun gezwungen, den längst überfälligen Umbruch einzuleiten.

Das Personal

Gegen die deutsche Mannschaft hofft Tschechiens Coach Jarolim auf "ein kleines Wunder" - wohl auch wegen der vielen Verletzten. Das Fehlen von Bremens Torhüter Jaroslav Drobny ist dabei noch am ehesten zu verschmerzen. Drobny war ohnehin nur als möglicher Ersatz für den neuen Stammkeeper Tomas Vaclik vom FC Basel vorgesehen. Richtig schwer wiegt dagegen der Ausfall von Mittelfeld-Stratege Vladimir Darida von Hertha BSC. Mit Martin Frydek (Sparta Prag) und Milan Skoda (Slavia Prag) müssen zwei weitere Offensivkräfte passen. Mit an Bord sind dafür die Bundesliga-Verteidiger Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen) und Pavel Kaderabek (1899 Hoffenheim).