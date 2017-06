Die Chancen von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft auf die Qualifikation für die WM 2018 in Russland schwinden damit. Mit sieben Bundesliga-Profis in der Startelf kam die Mannschaft von Marcel Koller gegen Irland nur zu einem 1:1 (1:0). Martin Hinteregger vom FC Augsburg traf nach einer Ecke von Bayern-Profi David Alaba zur Führung (31. Minute), Jonathan Walters glich kurz vor Schluss aus (85.). Österreich hat durch das Remis in der Gruppe D als Dritter vier Punkte Rückstand auf Irland, das zunächst die Tabellenführung übernahm. Serbien könnte mit einem Sieg gegen den Vierten Wales am Abend wieder vorbeiziehen.

sid; dpa | Stand: 11.06.2017, 19:55