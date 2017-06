Der Torjäger von Tottenham Hotspur traf in der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:2-Endstand. Leigh Griffiths hatte die Schotten zuvor mit einem Doppelpack (87., 90.) bereits vom ersten Heimsieg gegen den Erzrivalen seit 1985 träumen lassen, ehe der Favorit doch noch einmal zurückschlug. Joker Alex Oxlade-Chamberlain (70.) hatte England in Führung geschossen.

Schottland bereits drei Punkte hinter Slowenien

In der Europa-Gruppe F ist England damit weiter ungeschlagen und führt mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen das Feld weiter souverän an. Die Schotten haben als Vierter kaum noch Chancen auf das WM-Ticket. Die "Bravehearts" liegen bereits drei Punkte hinter Slowenien (11), das Schlusslicht Malta 2:0 (1:0) bezwang. Für die Gastgeber traf der eingewechselte Ex-Kölner Milivoje Novakovic im letzten Spiel seiner Karriere zum Endstand. Josip Ilicic (45.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.

Nordirland nährt Hoffnung auf erste WM-Quali seit 1986

Deutschlands Gruppengegner Nordirland dagegen hat seine Hoffnungen auf die erste WM-Qualifikation seit 1986 genährt. Das Team von Trainer Michael O'Neil gewann in Aserbaidschan durch einen Treffer von Stuart Dallas in der Nachspielzeit mit 1:0. Mit nun 13 Punkten aus sechs Spielen ist Nordirland in der Gruppe C Zweiter vor Tschechien (8), das am Abend noch in Norwegen punkten konnte.

Auswärtssieg für Dänemark in Kasachstan

Dänemark schaffte in Kasachstan einen wichtigen Auswärtssieg. Vier Tage nach dem 1:1 im Test gegen Deutschland kamen die Dänen in Astana zu einem 3:1 (1:0). Nicolai Jörgensen (27.), Christian Eriksen (51./Elfmeter) und Kasper Dolberg (81.) erzielten die Tore für die Gäste. Kasachstan kam durch Islambek Kuat (76.) nur zum zwischenzeitlichen Anschlusstor. Hinter Spitzenreiter Polen haben die Dänen nun die beste Ausgangsposition auf Platz zwei, der für die Teilnahme an der Playoffrunde reichen würde.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 10.06., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 10.06.2017, 21:14