Dank Nationalmannschafts-Rückkehrer Jermain Defoe haben die Three Lions am Sonntag (26.03.17) einen weiteren Schritt in Richtung WM 2018 gemacht. Die Engländer gewannen am Sonntag in der Qualifikation in London auch durch das erste Länderspiel-Tor von Defoe nach mehr als vier Jahren 2:0 (1:0) gegen Litauen. Die Mannschaft von Coach Gareth Southgate führt die Gruppe F mit vier Siegen aus fünf Partien ohne Gegentor souverän an und ist in Qualifikationsspielen seit Oktober 2009 unbesiegt.

Mchitarjan beschert Armenien wichtigen Sieg

Der 34 Jahre alte Defoe traf bei seinem ersten Länderspiel nach über drei Jahren aus kurzer Distanz nach Flanke von Raheem Sterling (21. Minute). Southgate hatte den Angreifer vom AFC Sunderland vergangene Woche überraschend wieder für die Nationalelf nominiert. Der eingewechselte Jamie Vardy erhöhte nach der Pause auf 2:0 (66.).

In der Gruppe E siegte Armenien durch Treffer des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan (73.) und von Aras Özbiliz (75.) mit 2:0 (0:0) gegen Kasachstan. Die Gastgeber kletterten in ihrer Gruppe zumindest vorübergehend auf Rang vier, Kasachstan bleibt Letzter.

Herthas Darida trifft für Tschechien in San Marino

Tschechien gewann ohne Probleme sein Spiel beim Fußballzwerg San Marino mit 6:0 (5:0). Bei der Partie in Serravalle trafen Antonin Barak (17./23. Minute), Hertha- BSC -Mittelfeldmann Darida (19.), Werder Bremens Theodor Gebre Selassie (25.), Michael Krmencik (42.) schon vor der Pause. Danach ließen es die Gäste ruhiger angehen. Darida sorgte per Foulelfmeter (77.) für den Endstand.

In der Europa-Gruppe C konkurrieren Nordirland, Aserbaidschan, Norwegen sowie Tschechien um den Platz hinter Deutschland. Das von Karel Jarolim trainierte Tschechien stieg durch den Sieg zunächst auf Tabellenplatz zwei hinter Deutschland auf, konnte am Abend aber noch von Nordirland überholt werden.

Die Tschechen haben sieben Zähler weniger als Deutschland und einen Punkt mehr als Aserbaidschan, das im Parallelspiel gegen die DFB -Auswahl mit 1:4 verlor. Bei seinen vier vorherigen Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte Tschechien insgesamt zwei Tore geschafft. Weiterhin punktlos ist San Marino mit einem Torverhältnis von 1:23.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 26.3., 22.50 Uhr.

red/dpa/sid | Stand: 26.03.2017, 19:45