Marcel Sabitzer und Martin Harnik haben Österreich in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 vor einer Blamage bewahrt. Sabitzer (75.) vom Bundesligisten RB Leipzig erzielte in Wien die erlösende Führung gegen Außenseiter Moldau, Harnik (90.) vom Zweitligisten Hannover 96 traf zum 2:0 (0:0).

Nach fünf Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Marcel Koller allerdings noch immer vier Punkte hinter dem Spitzenduo Serbien und Irland (11). Mit acht Bundesliga-Legionären in der Startelf entwickelten die Gastgeber am Freitag (24.03.2017) gegen den 162. der FIFA-Weltrangliste kaum Gefahr.

Auch Bayern Münchens David Alaba, der sein Team erstmals als Kapitän aufs Feld geführt hatte, blieb erneut hinter den Erwartungen zurück.

Buffon im Rekordspiel ohne Gegentor

Italiens Rekord-Torwart Gianluigi Buffon hat in seinem 1000. Pflichtspiel standesgemäß einen Sieg ohne Gegentor gefeiert. Der 39 Jahre alte Schlussmann kam am Freitag in der WM-Qualifikation mit der italienischen Fußball-Nationalmannschaft zu einem 2:0 (1:0) gegen Albanien.

Towart Buffon feierte gleich zwei Jubiläen.

"SuperGigi" sorgte dabei zugleich für eine weitere Bestmarke: Mit dem 168. Länderspiel stellte einen europäischen Rekord auf. Daniele De Rossi brachte Italien in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung, der Ex-Dortmunder Ciro Immobile erzielte den zweiten Treffer (71.).

Überschattet wurde das Spiel von einer Unterbrechung in der 58. Minute, als albanische Fans Leuchtraketen auf das Spielfeld geworfen hatten. Der Schiedsrichter schickte die Teams für neun Minuten in die Kabinen. Schon nach dem Elfmeterpfiff im ersten Durchgang hatten sich die albanischen Fans daneben benommen.

Spanien ganz souverän

An der Tabellenspitze in Gruppe G bleibt Ex-Weltmeister Spanien. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui siegte gegen Israel 4:1 (2:0) und bleibt mit 13 Punkten weiter vor Italien.

David Silva (13.), Vitolo (43.), Diego Costa (51.) und Isco (87.) schossen in Gijon den ungefährdeten Sieg heraus. Für Israel konnte nur Lior Refaelov zwischenzeitlich verkürzen (75.).

Türkei ohne Probleme

Die Türkei darf weiter auf die Teilnahme an der WM 2018 in Russland hoffen. Der frühere Frankfurter Cenk Tosun schoss das Team von Trainer Fatih Terim gegen Finnland mit einem Doppelpack (9./13.) zum 2:0 (2:0).

Es war der zweite Sieg der Türken, die mit acht Zählern in der Qualifikationsgruppe I punktleich mit der Ukraine hinter Spitzenreiter Kroatien (13) und Island (10) liegen. Bei den Gastgebern kamen die Bundesligaspieler Ömer Toprak (Leverkusen), Yunus Malli (Wolfsburg) und Emre Mor (Dortmund) zum Einsatz.

Kroatien gewinnt Topspiel

Jedvaj (l.) holte mit Kroatien einen Heimsieg.

Kroatien gewann mit dem Leverkusener Tin Jedvaj in der Startelf das Spitzenspiel der Gruppe gegen die Ukraine mit 1:0 (1:0). Island setzte sich in Kosovo 2:1 (2:0) durch.

In Dublin trennten sich Irland und EM-Halbfinalist Wales torlos. Nach einer Roten Karte gegen Neil Taylor (69.) spielten die Gastgeber in der Schlussphase in Überzahl. Serbien hatte zuvor in Georgien 3:1 (1:1) gewonnen. Der Hamburger Filip Kostic holte einen Elfmeter heraus. Frankfurts Mijat Gacinovic erzielte in seinem ersten Länderspiel den Endstand.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 24.3., 22.50 Uhr.

red/dpa/sid | Stand: 24.03.2017, 22:46