Die Three Lions besiegten am Samstagabend in der Qualifikation zur WM 2018 Malta mit 2:0. Die Tore für die klar überlegenen Gastgeber erzielten im Londoner Wembley-Stadion Daniel Sturridge per Kopf (29. Minute) und Dele Alli (38.). Das Team rückte in der Gruppe F mit sechs Punkten aus zwei Spielen zumindest vorübergehend an die Spitze.

Der vorherige U21-Trainer Southgate hatte das Amt von Sam Allardyce übernommen, der wegen eines heimlich gefilmten Gesprächs mit pikanten Aussagen nach nur einem Spiel wieder gehen musste. Southgate soll zunächst übergangsweise bis zum Jahresende bleiben.

Daum schafft mit Rumänien ersten Sieg

Christoph Daum hat in seinem zweiten Spiel als Nationaltrainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft den ersten Sieg gefeiert. Der ehemalige Bundesliga-Trainer gewann 5:0 in Armenien und verbesserte dadurch mit vier Punkten seine Lage in der Gruppe E.

Bogdan Stancu (4./Foulelfmeter), Adrian Popa (10.), Razvan Marin (12.) und Nicolae Stancu (29.) sorgten in Jerewan schnell für klare Verhältnisse, ehe Alexandru Chipciu (60.) nach der Pause das Resultat weiter in die Höhe schraubte. Armenien spielte nach einer frühen Roten Karte gegen Gor Malakyan seit der dritten Minute in Unterzahl.

Aserbaidschan übernimmt Tabellenführung in deutscher Gruppe

Außenseiter Aserbaidschan zumindest für einige Stunden Fußball-Weltmeister Deutschland an der Tabellenspitze der Gruppe C verdrängt. Das frühere Team von Berti Vogts holte beim 1:0 gegen Norwegen am Samstag den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Maksim Medwedew (11. Minute) erzielte in Baku den Siegtreffer für Aserbaidschan, das im ersten Gruppenspiel 1:0 in San Marino gewonnen hatte.

dpa/red/sid | Stand: 08.10.2016, 19:59