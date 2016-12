Armbinden mit Gedenksymbol

Symbol schon im Vorfeld untersagt

Die FIFA hatte England und Schottland das Tragen des Symbols schon im Vorfeld ihrer Partie am 11. November untersagt - was beide Teams aber nicht akzeptierten und trotzdem mit Bändern mit Klatschmohnblüten am Arm spielten. Auch die Teams von Wales und Nordirland hatten in ihren Spielen rund um den sogenannten "Remembrance Day" die Blüte am Trikot getragen.

In Großbritannien war das Verbot der "Poppys" breit diskutiert worden, eine Bitte beider Verbände um eine Genehmigung hatte die FIFA abgelehnt. Während sich England und Schottland darüber hinwegsetzten, verzichteten Nordirland und Wales auf das Tragen des Symbols in ihren Spielen.

Regeln sprechen gegen die Teams

In den offiziellen Fußballregeln des International Football Assocciation Board heißt es: "Die Ausrüstung darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bilder aufweisen. Spieler dürfen keine Unterwäsche mit politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bildern oder Werbeaufschriften mit Ausnahme des Herstellerlogos zur Schau stellen. Bei einem Verstoß wird der Spieler und/oder das Team durch den Wettbewerbsorganisator, den nationalen Fußballverband oder die FIFA sanktioniert."

Stand: 19.12.2016, 14:42