Das Votum der Leser der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" fiel eindeutig aus. 39 Prozent stimmten in einer Internet-Umfrage für Louis van Gaal als neuen Nationaltrainer. Die Fans trauen es dem exzentrischen "General" am ehesten zu, die Nationalmannschaft wieder aus der Krise zu führen.

Denn die Elftal droht nach der EM 2016 jetzt auch die WM 2018 in Russland zu verpassen. Deshalb musste am Sonntag (26.03.17) Bondscoach Danny Blind seinen Hut nehmen. Tags zuvor hatte Oranje in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Bulgarien mit 0:2 verloren. Das Team ist mit sieben Punkten hinter Frankreich (13), Schweden (10) und Bulgarien (9) nur noch Vierter und kann sich bestenfalls noch Hoffnungen machen, als Zweiter die Playoffs zu erreichen.

Dritter bei der WM 2014

Mit van Gaal verbinden die Niederländer den letzten großen Erfolg der Elftal. Bei der WM 2014 in Brasilien hatte der 65-Jährige die Mannschaft auf Platz drei geführt. Anschließend wurde er Trainer bei Manchester United - und mit Oranje ging es den Bach runter. Zunächst unter Guus Hiddink und danach auch unter Danny Blind.

Für den früheren Nationalspieler Pierre van Hooijdonk ist van Gaal die einzige akzeptable Lösung. "Die Mannschaft ist sehr jung und nicht selbstbewusst. Da haben sie einen Trainer wie Louis van Gaal nötig, der autoritär mit den Spielern umgeht und ihnen klare Befehle gibt" , sagte er. "Diese Spieler brauchen eine harte Hand" , sagte der 47-Jährige.

"Der geeignete Mann"

Auch der langjährige Bundesliga-Trainer Huub Stevens spricht sich für van Gaal aus - wenn nicht als Trainer, dann zumindest als Sportdirektor. "Ich würde Louis van Gaal holen, der das kontrolliert und steuert. Er ist doch auf dem Markt. Er wäre der geeignete Mann dafür" , sagt Stevens. Und auch die Fans sind dafür - nicht nur die Telegraaf-Leser. "Unter Louis sind wir Dritter bei der WM geworden, er ist einfach der Beste, der rumläuft" , hieß es von Seiten der Supporter-Vereinigung.

Doch ob der will, ist fraglich. Nach 2000 und 2012 wäre es sein drittes Engagement beim Königlich-Niederländischen Fußballverband und zuletzt verordnete er sich selbst eine Auszeit. "Ich habe mir ein Sabbatjahr genommen" , sagte er zuletzt. Das könnte jetzt schneller zu Ende sein als gedacht.

Bis Mai soll der neue Bondscoach da sein

Die Zeit drängt. Spätestens im Mai soll Blinds Nachfolger präsentiert werden. Denn der neue Mann soll schon bei den nächsten Testpartien auf der Bank sitzen. Am 31. Mai spielt Oranje in Casablanca gegen Marokko, am 4. Juni geht es in Rotterdam gegen die Elfenbeinküste. Die nächste Aufgabe in der WM-Qualifikation steht am 9. Juni ebenfalls in Rotterdam gegen Luxemburg auf dem Programm.

Klinsmann, Koeman oder de Boer?

Die anderen Kandidaten auf den Job stehen teils noch anderswo unter Vertrag. Henk ten Cate bei Sparta Rotterdam, Ronald Koeman beim FC Everton und Michel Preud'homme beim FC Brügge. Zu haben wären nur Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Frank de Boer. "Wir hoffen, schnell mit einem neuen Bondscoach zu einer Einigung zu kommen, aber es wird sicherlich nicht schon in einer Woche klar sein" , sagte KNVB-Direktor Jean Paul Decossaux. Beim nächsten Testländerspiel gegen Italien am Dienstag (28.03.17) in der Amsterdam Arena wird Blinds Co-Trainer Fred Grim das Team betreuen.

Viel Arbeit

Auf den neuen Mann wartet jedenfalls viel Arbeit. Die Experten wollen nicht nur Blind die Schuld an der Misere zuschieben. Huub Stevens sieht die Probleme im niederländischen Fußball tiefer liegend. "Wir müssen an der Siegermentalität der jungen Spieler arbeiten" , sagte Stevens. Er räumt dem Team keine Chancen mehr auf ein WM-Ticket ein. "Das schafft Oranje nicht mehr" , sagt er.

Auch Stürmer Rafael van der Vaart hat kaum noch Hoffnungen. "Es wird ganz schwer, sich zu qualifizieren" , sagte der 109-malige Nationalspieler. Das wird auch van Gaal wissen. Und ob er sich vor diesem Hintergrund den Neuaufbau in Richtung EM 2020 antut, ist fraglich.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 27.3., 22.50 Uhr

red/dpa/sid | Stand: 28.03.2017, 11:15