Löw überrascht

Für Bundestrainer Joachim Löw waren die Probleme des deutschen Angstgegners nicht unbedingt abzusehen. "Das ist schon ein bisschen überraschend. Wenn Italien bei der WM nicht dabei wäre, wäre das glaube ich schon ein Desaster für das Land" , sagte der 57-Jährige. Den Azzurri sei allerdings vieles zuzutrauen, vor allem zu Hause. "Aber wenn man 0:1 verliert, ist das schon ein gefährliches Ergebnis. Wenn Schweden auswärts ein Tor macht, wird es für die Italiener schwierig" , so Löw.

Verunsichert und nervös

"Wenn wir die WM verpassen, käme das einer Apokalypse gleich" , hatte Verbandschef Carlo Tavecchio vor dem Spiel gesagt. Inzwischen scheint das schier Undenkbare Realität werden zu können. Buffon und Co. wirkten verunsichert und nervös, die Schweden um den Leipziger Bundesligaprofi Emil Forsberg waren abgeklärter und entschlossener. Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Jakob Johansson (61.) mit einem abgefälschten Schuss. Die Skandinavier fahren nun mit breiter Brust auf den Apennin.

Presse mit vernichtendem Urteil

Das Urteil der italienischen Medien über die Squadra Azzurra fiel dagegen vernichtend aus. Der "Corriere della Sera" wetterte: "Italien ist ein Ensemble von Spielern, die nicht wissen, was sie anfangen sollen. Keine Ideen und wenig Teamgeist: Es ist skandalös, dass derart erfahrene Spieler in einem so wichtigen Spiel so wenig leisten." Der "Corriere dello Sport" übte ebenfalls heftige Kritik, nahm nur den 39 Jahre alten Kapitän Buffon aus, der als Einziger seine Normalform gebracht habe. "Italien spielt schlecht und lässt sich von den Schweden provozieren" , schrieb das Blatt.

Ventura stark in der Kritik

Coach Gian Piero Ventura steht heftig in der Kritik. Dieser machte allerdings den Referee für die Pleite verantwortlich: "Diese Niederlage ist unverdient. Wir brauchen Kopf und Wut, um dieses Resultat zu korrigieren." Sollte er scheitern, wird mit seinem Rücktritt gerechnet. Als möglicher Nachfolger ist Fabio Capello im Gespräch.

sid | Stand: 11.11.2017, 14:40