Nach Olympiasperre: Mutko zieht vor den CAS

Das bestätigte eine Gerichtssprecherin. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte den inzwischen zum Vizepremierminister aufgestiegenen Mutko wegen dessen Verwicklung in den russischen Dopingskandal am 5. Dezember lebenslang für alle Funktionen für Olympia gesperrt. Mutko gilt als Drahtzieher des Staatsdopingskandals rund um die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014.

Ende Dezember trat er auch von seinem Amt als Chef des Organisationskomitees der Fußball-WM 2018 zurück. Seinen Posten als Präsident des russischen Fußballverbands RFU hat er "vorübergehend" niedergelegt, um gegen seine Sperre vorzugehen.