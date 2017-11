Die Aufregung ist groß in Italien, noch größer ist nur die Angst vor dem Scheitern in der WM -Qualifikation. Auch wenn Lorenzo Insigne, der Linksaußen der "Squadra Azzurra", behauptet: "Eine WM ohne Italien ist nicht möglich." In Schweden finden sie dagegen, dass eine WM ohne Italien sehr gut möglich ist. Und am Montagabend (13.11.2017, 20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) wollen sie im Stadion San Siro in Mailand dafür sorgen, dass auch die Italiener das einsehen.

Schon jetzt ein Sieger

Die Chancen dafür stehen gut. Das Play-off-Hinspiel um den Startplatz in Russland hat Schweden in Stockholm 1:0 gewonnen - ein verdienter Erfolg. Die Schweden um den starken Mittelfeldspieler Emil Forsberg von RB Leipzig waren überlegen, abgeklärter und entschlossener, was nicht nur das Siegtor von Jakob Johansson in der 61. Minute zeigte.

Die Ausgangslage ist also glänzend. Und der Druck liegt ohnehin beim Gegner, dessen mögliches Scheitern in Italien schon mit der Apokalypse gleichgesetzt wird. Die Schweden dagegen sehen sich schon jetzt als Sieger. "Wir sind die Gewinner allein dadurch, dass wir hier sind" , sagt Nationalcoach Andersson.

Denn dass sich sein Team in der Qualifikationsgruppe A als Zweitplatzierter hinter Frankreich und vor den Niederlanden für die Play-offs qualifizieren würde, damit hatte zuvor kaum jemand gerechnet.

Taktisch kluge Einheit

Als Andersson die Mannschaft im Sommer 2016 übernahm, hatte sie gerade eine ernüchternde Europameisterschaft ohne Sieg hinter sich. Zudem hatte Kapitän Zlatan Ibrahimovic seinen Rücktritt aus der schwedischen Auswahl erklärt. Doch Andersson erklärte die Vergangenheit für abgehakt und fand die richtige Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften.

Die Schweden präsentieren sich als starke, taktisch kluge Einheit. "Was wir während der Qualifikation wirklich gut gemacht haben ist, dass wir uns die ganze Zeit entwickelt haben. Wir sind besser und besser geworden" , sagte Andersson in einem Interview. Deshalb habe man es in der schweren Qualifikationsgruppe auch auf Platz zwei geschafft.

Starker Forsberg

Der Leipziger Forsberg ist dabei einer der Schlüsselspieler. Im Hinspiel gegen die Italiener war er an fast jedem schwedischen Angriff beteiligt. "Ich hatte Spaß. Das ganze Team hat sich gut geschlagen" , erklärte Forsberg und betonte selbstbewusst. "Ich bin nicht überrascht. Wir sind kein Underdog." Lediglich die Tatsache, dass er selbst nicht getroffen hatte, trübte die Freude über den gelungenen Abend ein wenig.

Nach Mailand kommen Forsberg und Co. nun also mit großem Selbstbewusstsein. Dabei muss Andersson wahrscheinlich auf den ebenfalls starken Albin Ekdal vom Hamburger SV verzichten, der sich im Hinspiel verletzte und gegen den späteren Torschützen Johansson ausgetauscht worden war. Doch auch das wird die Skandinavier kaum ins Zweifeln bringen. Und während die Italiener erstmals nach 1958 wieder eine WM zu verpassen drohen, sind die Schweden überzeugt, dass sie nach den verpassten Endrunden 2010 und 2014 diesmal wieder dabei sein werden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 13.11., ab 22.50 Uhr

Stand: 13.11.2017, 08:00