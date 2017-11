Italien muss im Mailänder San-Siro-Stadion ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen, gegen defensivstarke Schweden ist das eine Herkulesaufgabe. Die Italiener beschwören vor dem Match ihre ruhmesreiche Historie und erklären ein Scheitern für grundsätzlich undenkbar. Die Probleme sind jedoch hausgemacht: Ein Mangel an Optionen in allen Mannschaftsteilen und strukturelle Probleme sind die Gründe für Italiens schwierige Lage.

Das Prunkstück Abwehr wackelt

Im Hinspiel waren sie wieder vereint: Nach dem Wechsel von Leonardo Bonucci, der für ein traumhaftes Gehalt zum AC Mailand wechselte, war das Trio zumindest im Verein gesprengt. Das frühere Bollwerk mit Bonucci, Andrea Barzagli und Giorgio Chiellini hat Risse bekommen. Das dürfte nicht nur am Wechsel Bonuccis liegen, der beim AC Mailand eine schwierige Phase durchmacht und mit der vor der Saison aufgepimpten Truppe nur auf Rang sieben der Serie A liegt.

Die Abwehr dürfte ihren zenit überschritten haben, gegen schnell spielende Gegner hat sie es zunehmend schwer, das war auch im Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu erkennen. Bonucci ist zwar erst 30, Chiellini jedoch drei Jahre älter und Barzagli sogar schon 36 Jahre alt. Dahinter kommen keine große Namen, auch wenn Chiellini noch vor dem Hinspiel sagte: "Mattia Caldara, Daniele Rugani und Alessio Romagnoli brauchen etwas internationale Erfahrung, das ist normal. Aber vielen von ihnen haben bereits mehr Spiele absolviert als ich in ihrem Alter".

Fehlende Balance zwischen italienischem Fußball und modernem Spiel?

Chiellini vermisst beim Nachwuchs die italienische DNA und macht dafür auch den von Pep Guardiola geprägten mordernen Fußball verantwortlich: "Guardiolismo hat viele italienische Verteidiger etwas ruiniert. Heute können Verteidiger den Spielstil bestimmen und den Ball verteilen, aber nicht mehr decken. Unglücklicherweise ist es so". Er gab dabei ein Plädoyer für den traditionellen Stil ab: "Wir haben früher Übungen gemacht, um ein Gefühl für den Mann, den du deckst, zu bekommen", so Chiellini: "Heute machen das italienische Verteidiger nicht mehr. Das ist sehr schade, weil wir einen Teil unserer DNA und unserer Tugenden verlieren, die uns ausgezeichnet haben."

Fehlenden "Italianismo" könnte man aber auch auf die gesamte Mannschaft umlegen. Im Mittelfeld fehlt eine ordnende Hand, die das typische italienische Spiel - Räume eng halten, gesunde Härte, schnelles Spiel nach vorne - auf den Platz bringt. Marco Verratti kann den nach der EURO 2016 zurückgetretenen Andrea Pirlo nicht ersetzen. Der Pariser ist kein Stratege, der mit mit einem Geniestreich die gesamte gegnerische Defensive aushebeln kann, wie es Pirlo konnte. Der Spieler von Paris Saint-Germain verkörpert mehr den quriligen Mittelfeldmotor, zudem ist er im Rückspiel Gelbgesperrt.

Italien muss sich der Diskussion stellen

Chiellini jedenfalls sehnt sich nach den alten Tugenden und erklärte, dass man niemals in der Lage sei, ein Tiki-Taki-Spiel wie Spanien auf den Platz zu bringen: "Das ist kein Teil unserer Philosophie." Pirlo selbst hat das Problem erkannt, auch wenn dessen Kritik zwischen Hin- und Rückspiel nicht gerade förderlich sein dürfte: "Man braucht Qualität, um solche Spiele zu gewinnen. Das sind Partien, in denen du siehst, was richtige Spieler sind."

Auch die Erfahrung, immer eine Stärke der Italiener in der Vergangenheit, scheint dem Team nicht zu helfen: Die Anfangself in Schweden hatte ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren. Doch die wirkte verunsichert und nervös, die Schweden um den Leipziger Bundesligaprofi Emil Forsberg waren abgeklärter und entschlossener. Im Sturm mühte sich in Stockholm Ciro Immobile ab, der ist aber ein klassischer Konterstürmer, kein Filigrantechniker. Deshalb wird Coach Gian Piero Ventura von Beginn an auf den neapolitanischen Stürmer Lorenzo Insigne setzen. Italien braucht jedoch frisches Blut in allen Mannschaftsteilen, bis auf Verratti ist aber kein Weltklassespieler in Sicht. Auch die Juniorenteams sind, anders als Spanien, Deutschland und England, nicht permenent unter den Besten ihres Jahrgangs bei Turnieren zu finden.

Buffon demonstriert alte Stärke

Italien braucht eine Strategie für die Zukunft und die Ausbildung der Spieler, die Presse kümmert sich derzeit jedoch noch um das Hier und Jetzt. Der Corriere della Sera wetterte: "Italien ist ein Ensemble von Spielern, die nicht wissen, was sie anfangen sollen. Keine Ideen und wenig Teamgeist: Es ist skandalös, dass derart erfahrene Spieler in einem so wichtigen Spiel so wenig leisten." Dem jedoch widerspricht Torwartlegende Gianluigi Buffon: "Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel gegen Schweden für uns, für die Nation und für die Geschichte der Nationalmannschaft ist".

Der Torwart von Juventus Turin würde in Russland 2018 zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Es wird erwartet, dass er sich nach dieser Saison zurückzieht. Qualifiziert sich Italien nicht für die WM, könnte es am Montag der letzte internationale Auftritt Buffons für die Azzurri sein. "Es ist in meiner Karriere so oft passiert, dass ich an wichtigen Kreuzungen stand", sagte Buffon. Der Keeper war der einzige Spieler, der in Stockholm überzeugen konnte. Er verkörpert das Italien, das immer auch mit mentaler Stärke überzeugen konnte. Und so meinte der Keeper auch lapidar: "Wir können es umdrehen". Diesen Glauben braucht im altehrwürdigen San Siro das gesamte Team. Wie auch immer das Spiel in Mailand ausgehen wird: der Verband muss sich mehr denn je mit der Zukunft auseinandersetzen.

mrc | Stand: 13.11.2017, 11:00