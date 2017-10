Riesige Hallen und in Kunstrasenplätze

Eyjolfsson änderte das. Er schaffte Strukturen. Der Verband steckte viel Geld in riesige Hallen und in Kunstrasenplätze, so dass Islands Kinder und Jugendliche auch während des Winters trainieren konnten. Zudem gilt die Trainerausbildung als exzellent. Wer in Island Zehnjährige trainieren will, braucht eine B-Lizenz der UEFA. Deshalb gibt es in dem Land auch deutlich mehr Trainer pro Einwohner als anderswo. Das alles konzentriert sich vor allem auf Reykjavik. Im Großraum der Hauptstadt leben zwei Drittel der rund 334.000 Isländer.

Spieler in England begehrt

Das gute Nachwuchskonzept hatte schon 2011 Erfolg. Da qualifizierte sich Island zum ersten Mal für eine U21-EM. Klar, dass gut ausgebildete Spieler gefragt sind. So verdient der Großteil der isländischen Profis in England, Schweden und Dänemark sein Geld. Der Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson vom FC Everton ist mit einem Marktwert von geschätzten 25 Millionen Euro der bekannteste Akteur. Im Kader steht auch Alfred Finnbogason vom FC Augsburg.

Nun träumen wohl alle Einwohner der Insel im Nordatlantik in Russland auf einen ähnlichen Erfolgscoup wie bei der EM. Und dann wird es wieder laut und deutlich zu hören sein das "Huh" - In der Fankurve, vor Großbildleinwänden und in Wohnzimmern.

