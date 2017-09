Arjen Robben versuchte im Interview noch einen Hauch von Optimus zu versprühen. " Wenn wir die letzten drei Spiele gewinnen, sind wir Zweiter in der Gruppe. Wir sind noch am Leben ", sagte Hollands Kapitän nach der 0:4-Schlappe seiner Mannschaft gegen Frankreich. Doch der Auftritt der Elftal mutete alles andere als lebendig an.

Überfordert gegen starke Franzosen

Holland war schlichtweg überfordert gegen die stark aufspielenden Franzosen. Antoine Griezmann hatte die "Equipe Tricolore" schon nach 14 Minuten in Führung gebracht. Nach einer Gelb-Roten Karte für Kevin Strootman nahmen die Franzosen die die Niederländer dann entgültig auseinander. Thomas Lemar (73./88.) und der eingewechselten Kylian Mbappé (90.+1) schraubten das Ergebnis auf 4:0 hoch - und demolierten damit auch das bis dahin gute Torverhältnis der Oranje.

Harsche Kritik

Dementsprechend vernichtend war auch das Urteil der nationalen Presse: " Die niederländische Elf - angetreten in leuchtendem Oranjetrikot, aber blass wie ein ausgebleichter Vorhang - hat im Stade de France bei Paris wieder einmal unser Ansehen und unsere Würde als Fußballland besudelt " schrieb beispielsweise der "Volkskrant". Auch das "NRC Handelsblad" wettere: " Die niederländische Elf ist mit 0:4 durch Frankreich erniedrigt worden. "

Blutleer wirkte vor allem der Auftritt in der Offensive. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Bondscoach Dick Advocaat den alternden Robin van Persie zurückgeholt hatte. Der 34-jährige Angreifer blieb nach seiner Enwechslung genauso blass wie der Rest der Offensivabteilung. Robben hatte sogar das Glück, dass Schiedsrichter Gianlucca Rocchi zu Beginn der zweiten Hälfte ein Foulspiel des Bayern-Stars im Strafraum an Koscielny übersah.

Zum Siegen verdammt

Die Niederlande ist in den ausstehenden Begegnungen zum Siegen verdammt. Die erste Herausforderung wartet schon am Sonntag (03.09.2017) um 18 Uhr. Bulgarien reist mit ordentlich Selbstvertrauen nach Holland. Am Donnerstag (31.08.2017) konnten sie die favorisierten Schweden mit 3:2 besiegen und Holland in der Quali -Gruppe auf Rang vier verdrängen.

" Noch hat die Mannschaft eine theoretische Chance auf die Teilnahme an der WM. Aber dann muss es schon sehr viel besser als am Donnerstagabend laufen ", schrieb die niederländische Tageszeitung "Het Parool". Das sah auch Coach Advocaat so: " Es macht keinen Sinn, jetzt herumzumotzen. Wir müssen nun aus den nächsten Spielen etwas machen. Wir können noch Gruppenzweiter werden, das muss nun unser Ziel sein. "

Sollte sich Oranje tatsächlich gegen Bulgarien und im darauffolgenden Spiel gegen Weißrussland durchsetzen, würde es am letzten Gruppenspieltag wohl zu einem Endspiel gegen Schweden um Platz zwei kommen. Die acht besten Zweiten der neun Gruppen spielen in den Play-offs schließlich die restlichen vier WM -Tickets aus. Holland bräuchte also wahrscheinlich mindestens vier Siege in Serie, um doch noch nach Russland fahren zu dürfen.

Stand: 01.09.2017, 12:15