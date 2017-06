Kritik an deutschen Trainern Daum und Storck

"Wir müssen am Aufbau einer neuen Generation arbeiten"

Der vor elf Monaten nach dem Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft in Frankreich geholte Iordanescu-Nachfolger ist nicht der erhoffte Heilsbringer, will aber von Rücktritt nichts wissen. "Seit Wochen stellt man mir dieselbe Frage, und ich verstehe nicht warum" , sagte Daum dem "kicker". Schon bei seinem Amtsantritt habe er Demut und Geduld eingefordert: "Wir müssen am Aufbau einer neuen Generation arbeiten, in die Jugend investieren" , erklärte der 63-Jährige nun.

Der frühere Stuttgarter Bundesliga-Profi Florin Raducioiu sieht die Lage differenziert. Er kritisierte nach dem 1:3 in Polen die Einstellung der Profis. Die nehmen Daum immerhin in Schutz. "Er ist mit einem neuen Konzept gekommen und will seine Denkart auf uns übertragen. Ich glaube aber, dass er nur schwer schnelle Ergebnisse liefern kann" , sagte stellvertretend Kapitän Vlad Chiriches.

Es gibt auch Rückhalt

"Prosport" meinte, man könne den Deutschen nicht für 20 Jahre Korruption im rumänischen Fußball verantwortlich machen. "Daum ist schuldig an der ganzen Kloake des rumänischen Fußballs" , schrieb das Blatt und fügte ebenso ironisch gemeint im Kommentar hinzu, Daum sei schuld an den Schwarzgeldern, die in die Taschen der wohlhabenden Klubchefs und Aktionäre, statt auf den Konten der Klubs gelandet und in die Entwicklung des Fußballs gesteckt worden seien.

Die "Gazeta Sporturilor" dagegen vermutet, dass der einstige Meistertrainer des VfB Stuttgart "nur wegen des Geldes" nicht zurücktrete.

Storck fordert "zwingend nötigen Neuaufbau"

Bei acht Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten Europameister Portugal steht Storck mit den Ungarn noch schlechter da als Daum. Auch der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi spricht von einem zwingend nötigen Neuaufbau bei der im EM -Sommer 2016 gefeierten Mannschaft.

"Es war mir bewusst, dass es schwierig und gefährlich wird" , sagte Storck, dem nach Medienberichten das Aus drohen könnte. Peinlicher Tiefpunkt der negativen Entwicklung war die 0:1-Niederlage bei Andorra.

dpa | Stand: 12.06.2017, 14:56