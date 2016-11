Am Freitag (11.11.) treffen England und Schottland in der WM -Qualifikation aufeinander. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Ländern seit siebzehn Jahren. Während des Spiels wird es nach britischer Fußball-Manier ordentlich zur Sache gehen, im Vorfeld aber waren sich beide Länder ausnahmsweise einig - in ihrem Ärger über eine Entscheidung der FIFA .

Ein Symbol sorgt für Aufregung

Am 11. November wird in Großbritannien der Opfer des 1. Weltkriegs gedacht. Das Symbol dafür sind kleine rote Mohnblumen, die gut sichtbar auf der Kleidung befestigt werden. Diese "Remembrance Poppies" sind aktuell auf den Trikots aller Premier-League-Klubs zu finden - England und Schottland aber müssen auf Geheiß der FIFA darauf verzichten. Diese hat in ihrem Codex festgelegt, dass die Spielkleidung keinerlei politische, religiöse oder persönliche Botschaften enthalten darf.

Die Entscheidung, die "Poppy" als eine politische Botschaft zu werten, sorgt auch bei Englands Premierministerin Theresa May für Unverständnis: "Es ist absolut ungeheuerlich. Unsere Fußballer wollen denen Anerkennung zollen, die ihr Leben für unsere Sicherheit gaben. Es ist ihr gutes Recht, das auch tun zu dürfen." Die FIFA warnte bereits, sie müsse eventuellen Verstöße gegen ihre Entscheidung nachgehen und diese im Zweifel mit Punktabzügen bestrafen. Beeindruckt ist man davon auf der Insel nicht - die Akteure sollen die Mohnblume nun nicht mehr auf dem Trikot, sondern auf einem Band am Oberarm tragen.

Schottland muss den Anschluss halten

Kein Wunder, dass das sportliche Kräftemessen zwischenzeitlich zur Nebensache geriet. Dabei ist das Spiel überaus brisant - nicht nur wegen der sportlichen Rivalität zwischen England und Schottland. Für die viertplatzierten Schotten geht es darum, den Anschluss an den zweiten Rang zu halten, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Und das wird schwierig genug.

Schottischer Hoffnungsträger: Oliver Burke

Zuletzt kassierten die von Gordon Strachan trainierten Schotten in der Slowakei eine 0:3-Schlappe - ein deutliches Indiz dafür, wie weit das Land derzeit von der ersten Endrundenteilnahme seit 1998 entfernt ist. Der Kader setzt sich überwiegend aus Akteuren von Serienmeister Celtic Glasgow und durchschnittlich begabten England-Legionären zusammen. Fast zwangsläufig rückt deshalb der Leipziger Oliver Burke in den Mittelpunkt. Er ist mit seinen 19 Jahren bereits die große Hoffnung der "Bravehearts".

Schlüsselspiel für Southgate

Der Kader des Tabellenersten England ist ungleich besser besetzt. Auf den verletzten Dele Alli (Tottenham) muss Interimscoach Gareth Southgate in Wembley aber verzichten - für ihn wird Kapitän Wayne Rooney (Manchester United), zuletzt alles andere als unumstritten, in die Startelf zurückkehren. Über den 118-fachen Nationalspieler sagt Southgate: "Seine Erfahrung in Spielen wie diesen ist wichtig." Bleibt nur noch die ewige und bislang unbeantwortete Frage zu klären: Auf welcher Position kann Rooney seine Stärken bestmöglich entfalten?

Unter besonderer Beobachtung steht am Freitag einmal mehr der Trainer. Vier Punkte holte Southgate aus zwei Qualifikationsspielen, gegen Schottland und vier Tage darauf im Freundschaftsspiel gegen Spanien sitzt er noch auf der Bank - anschließend endet seine Interimstätigkeit. Auf der Insel wird spekuliert, der 46-Jährige habe bei einem Sieg gegen den nördlichen Nachbarn gute Chancen auf eine dauerhafte Anstellung. Unterstützung erhält Southgate unter anderem von Ex-Nationalspieler Garry Neville: "Gareth kennt einen großen Teil der Mannschaft und die Spieler kennen ihn und vetrauen ihm."

mit dpa und sid | Stand: 11.11.2016, 08:30