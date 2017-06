Emre Can (Mittelfeld): Im Laufe des Spiels entwickelte er sich immer mehr zum zentralen Spielgestalter, der mit seinen Pässen und Flanken in die Tiefe seine Mitspieler einsetzen wollte. Der 23-Jährige hatte einige gute Ideen, seine Mitspieler wollten seine Anspiele aber längere Zeit nicht verwerten. In der Defensive hatte er zudem alles im Griff. Sehr dynamisch und willensstark bis zum Schluss.