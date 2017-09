Toni Kroos (Mittelfeld): Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels. Kroos traf fast immer die richtige Entscheidung, verlagerte das Spiel, wenn es nötig war und spielte präzise Pässe in die Tiefe. In der ersten Halbzeit mit einer Passquote von 100 Prozent. In der zweiten Halbzeit nur wenig darunter. Stark.