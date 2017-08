Als eine "Wohlfühloase" dürfte Bundestrainer Joachim Löw seine Nationalmannschaft kaum begreifen. Vor den anstehenden WM -Qualifikationsspielen gegen Tschechien am Freitag (01.09.17) in Prag und gegen Norwegen am Montag (04.09.17) in Stuttgart betont Löw den anstehenden Konkurrenzkampf um die Kaderplätze für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr. Auch die etablierten Spieler dürften sich ihrer Sache nicht sicher sein angesichts der Fülle an Talenten, die dem deutschen Fußball derzeit zur Verfügung stehen.

Müller mit schlechter Laune

Und doch bietet die Nationalmanschaft frustrierten Kickern auch immer eine Auszeit von ihren Alltagssorgen. Das gilt diesmal vor allem für Thomas Müller und Mesut Özil. Für beide läuft es aus unterschiedlichen Gründen nicht rund bei ihren Klubs. Özil plagt eine Formkrise. Müller ist wohl in Form, zählt beim FC Bayern unter Trainer Carlo Ancelotti aber dennoch nicht zu den gesetzten Stammkräften. Was ihm zuletzt deutlich aufs Gemüt geschlagen hat. "Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt", hatte Müller nach seinem Kurzeinsatz am Samstag in Bremen gegrantelt.

Einen schlecht gelaunten Müller bekommt man etwa so selten zu Gesicht wie das Ungeheuer von Loch Ness. Weshalb sich Löw veranlasst sah, schon gleich zum Auftakt der Vorbereitung auf die Partie gegen Tschechien Balsam auf die verletzte Fußballerseele zu streichen. Vor dem Trainingsbeginn am Dienstag unterhielt sich der Bundestrainer ausführlich mit Müller und informierte gleich auch die Öffentlichkeit über dessen Stellenwert beim Nationalteam. "Er ist ein unheimlich positiver Faktor in unserem Team. Er ist ein Führungsspieler" , betonte Löw.

"Unsichtbarer" Özil

Such nach seiner Form: Mesut Özil

Mit fünf Toren und vier Vorlagen bei nur fünf Einsätzen ist der 27-Jährige mit Abstand erfolgreichster deutscher Offensivspieler in der WM -Qualifikation. In den Spielen gegen Tschechien und Norwegen dürfte Müller deshalb gesetzt sein. Ob das auch für Özil gilt, ist nicht ganz so sicher. Nach der desaströsen 0:4-Pleite mit dem FC Arsenal beim FC Liverpool am vergangenen Wochende geriet er nicht zum ersten Mal in einen Sturm der Kritik. "Özil war wieder einmal unsichtbar in einem großen Spiel. Es bleibt das Gefühl, dass er ein hochveranlagter Spieler ist, der es gegen die besten Mannschaften einfach nicht schafft" , schrieb der Independent.

Anders als bei Müller verzichtete Löw in Stuttgart zunächst darauf, eine Lanze für den sensiblen Spielgestalter zu brechen. Das muss nichts bedeuten, weil die schlechte Laune des Bayern die Öffentlichkeit zuletzt mehr bewegt hat. Aber gerade auf Özils Position in der Offensive hat Löw mit Julian Draxler eine starke Alternative. Der Ex-Schalker führte die deutsche Mannschaft als Kapitän in Juli zum Sieg beim Confed Cup.

Draxler in Paris im Abseits

Doch auch Draxler ist nicht sorgenfrei angereist zur Nationalmannschaft. Denn nach dem 222-Millionen-Euro-Transfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint Germain, ist die Position des Ex-Schalkers dort nicht mehr sicher. Was auch für Löw zum Problem werden könnte, wenn Draxler in Paris keine Spielpraxis erhält. "Ich werde mit ihm mal ausgiebig ein Gespräch führen. Das ist jetzt auch notwendig" , kündigte Löw in Stuttgart an. Dass Draxler kurz vor Ende der Transferfrist am Donnerstag (31.09.17) noch wechselt, glaubt der Bundestrainer indes nicht. "Ich weiß, dass Paris Julian auf keinen Fall abgeben will. Sie sind schon überzeugt von seinen großartigen Qualitäten" , sagte Löw, der Draxler eine bedeutende Rolle für die Zukunft des DFB -Teams zugedacht hat.

Doch auf dessen Lieblingsposition im linken Mittelfeld ist in Paris nun Neymar gesetzt. " Julian kann nicht nur auf einer Position spielen. Er kann auch rechts spielen oder als hängende Spitze auf der Nummer 10. Er hat so viel Qualität und auch beim Confed Cup so einen großen Schritt nach vorne gemacht, dass er sich in Paris durchsetzen wird" , glaubt Löw dennoch. Auch Draxler soll sich schließlich wohlfühlen in der Oase Nationalmannschaft.

Stand: 30.08.2017, 11:50