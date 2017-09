Offensive und Abwehrzentrale mehr als gut bestückt

Jonas Hector, Joshua Kimmich, Keeper Marc-André ter Stegen und auch Leipzigs junger Angreifer Timo Werner haben von ihnen die besten Chancen, ebenfalls zu sportlichen "Fixpunkten" in Löws Aufgebot zu werden - sowohl in den Qualifikationsspielen als auch im kommenden Sommer. Sebastian Rudy, Lars Stindl, Niklas Süle, Mario Gomez, Leon Goretzka und auch der in Paris aktuell wohl nicht mehr gesetzte Julian Draxler sind ebenfalls heiße Kandidaten für einen Platz in, oder zumindest direkt hinter der Startelf.

Julian Brandt, Emre Can, der verletzt abgereiste Serge Gnabry, Benjamin Henrichs, Matthias Ginter und Antonio Rüdiger, sowie Amin Younes müssen aus dem aktuell nominierten Kader wohl genauso hart um ihren Platz kämpfen, wie die Keeper Kevin Trapp und Bernd Leno. Sie alle müssen die Einsatzchancen, die sie am Freitag und am Montag bekommen könnten - abgesehen von Gnabry-, am ehesten nutzen, um sich im Hinblick auf den Sommer möglichst gut zu präsentieren. In Karim Bellarabi hat sich schließlich ein weiterer Kandidat für die ohnehin üppig besetzte Offensive zuletzt nach langer Pause stark zurückgemeldet und im Abwehrzentrum ist das theoretische Angebot mit Hummels, Boateng, Süle, Höwedes, Mustafi, Rüdiger und Ginter übergroß. Auch die Schaltzentrale hat mit Khedira, Kroos, Goretzka, Rudy, Can, Draxler, Götze und Özil durchaus einen breiten Pool zur Auswahl zu bieten.

Nicht nur "Wohlfühloase"

Auffällig ist, dass der Bundestrainer sich weiter treu bleibt: Auch im Verein kriselnde oder zumindest aktuell nicht mehr unumstrittene aber über Jahre verdiente Spieler wie Müller, Özil oder Draxler stehen unter ihm zunächst nicht zur Disposition. Die Nationalmannschaft ist unter Löw auch, aber eben nicht nur "Wohlfühloase". Natürlich sollen die Spieler beim DFB wieder Vertrauen spüren und sich in bessere Form spielen, doch das Eigeninteresse, das der 57-Jährige an diesem Vorgang hat, ist offenkundig: Ein Müller, Özil oder Draxler in Topform können schließlich für nahezu jede Mannschaft der Welt eine enorme Bereicherung sein.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Stars bekommen Rückhalt | Sportschau | 30.08.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 30.08.2018 | Das Erste

Und sollte das mit der gesteigerten Form in den beiden Qualifikationsspielen nicht funktionieren, hat der Weltmeister etliche hungrige Akteure in der Hinterhand, die in die Bresche springen können, wie der Sommer mit Confed-Cup-Sieg und U21-EM-Titel eindrucksvoll bewiesen hat. Löw ist nunmehr vor allem einmal mehr als "Chemiker" gefragt - die richtige Mischung muss gefunden werden. Die ersten beiden "Versuche" der WM-Saison dürften weiteren Aufschluss geben.

