Emre Can (67. für Goretzka): Kam ganz schwer in die Gänge und leistete sich einige Ballverluste. Joker ist nicht so sein Ding.

Leroy Sané (72. für Draxler): Schöner Steilpass auf Müller und starker Lauf in die Tiefe in der 82. Minute, Müller bekam aber den Doppelpass mit ihm nicht zustande.

Lars Stindl (83. für Müller): Konnte sich nicht mehr in Szene setzen.