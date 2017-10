An der Erfahrung wird es sicher nicht scheitern. Wenn Chile in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.10.2017) in der Südamerika-Gruppe das vorentscheidende Spiel gegen Ecuador absolviert, kann Trainer Juan Antonio Pizzi theoretisch auf sieben Haudegen zurückgreifen, die 90 und mehr Länderspiele absolviert haben. Torhüter Claudio Bravo und Stürmer Alexis Sanchez waren je 115 Mal für ihr Land im Einsatz, die eisenharten Defensivspieler Gary Medel und Gonzalo Jara gehören ebenfalls zum 100er-Klub, Arturo Vidal, Jean Beausejour und Mauricio Isla stehen kurz davor.

Pleiten gegen Paraguay und Bolivien

Doch all diese Erfahrung hat Anfang September nicht ausgereicht, um gegen zwei vermeintlich leichte Gegner die entscheidenden Schritte nach Russland zu machen. Einem hochnotpeinlichen 0:3 zu Hause gegen Paraguay folgte vier Tage später statt einer Trotzreaktion ein 0:1 in Bolivien, dem zu diesem Zeitpunkt längst chancenlosen Vorletzten der Gruppe. Trotz Sanchez und Eduardo Vargas im Stum, Vidal auf der Zehn, Bravo im Tor und einer Vierkette mit 75 Länderspielen im Schnitt. Trotz – oder wegen?

Die Ausgangslage ist jedenfalls ausgesprochen ungünstig: Chile ist vor den beiden abschließenden Partien (nach dem Duell mit Ecuador folgt am nächsten Mittwoch noch der Gang nach Brasilien) auf den sechsten Platz abgerutscht. Die ersten vier qualifizieren sich direkt, der Fünfte muss durch die Play-offs – doch auf diesem Platz steht aktuell Argentinien.

Hat Pizzi den "Cut" verpasst?

In Chile wächst die Kritik an Pizzi, dass er den "Cut" verpasst und die Final-Niederlage beim Confed Cup gegen Deutschlands B-Team nicht als Warnung begriffen hat. Möglicherweise rächt sich nun in der Endphase der WM -Qualifikation aber auch, dass die Chilenen bei der Generalprobe in Russland alles auf den Titel gesetzt und als einzige der Top-Nationen in Bestbesetzung angereist waren.

Gerade den vielen Altstars fehlte dadurch die Regeneration in der Sommerpause, die durch die Doppel-Austragung der Copa América 2015 und 2016 zuletzt ohnehin ausgefallen war. Dass der Trend des chilenischen Teams zuletzt abwärts zeigte, verwundert daher nicht: Zuletzt gab es für "La Roja" drei Niederlagen in Serie, davor drei Remis, von denen nur das gegen Portugal im Halbfinale des Konföderationen-Pokals noch im Elfmeterschießen in einen Erfolg mündete.

Seit 1962 nichts mehr geholt

Ein Phänomen sind dabei die beiden Gesichter des Teams, sobald es über Südamerika hinausgeht: Die Copa hat Chile in den beiden vergangenen Jahren jeweils im Finale gegen Argentinien gewonnen, doch bei Weltmeisterschaften hat das Scheitern Tradition. 2014 und 2010 war jeweils im Achtelfinale Schluss, 2006 und 2002 verpasste das Team die Quali. Insgesamt war Chile nur neunmal bei einer Endrunde und hat als einzigen Erfolg Platz drei im eigenen Land verbucht – vor 55 Jahren. Seitdem: Kein Finale, kein Halbfinale, kein Viertelfinale mehr.

Für die Generation Vidal, Bravo, Medel und Co., die es im April 2016 sogar einmal bis auf den dritten Platz der FIFA -Weltrangliste geschafft hat, wird das Turnier im nächsten Jahr in Russland nun die letzte Chance sein, die traurige WM-Bilanz der Federación de Fútbol de Chile aufzupeppen. Wenn es denn überhaupt mit der Qualifikation klappt.

Vidal drohte schon mit Rücktritt

Wie angespannt die Stimmung in dem fußballverrückten Land ist, offenbarte sich bereits nach der Paraguay-Pleite. Es gab übereinstimmende Medienberichte über eine von Vidal organisierte Casino-Nacht drei Tage vor dem Qualifikationsspiel, die angeblich mit einem Polizeieinsatz beendet worden sei.

Vidal konterte die Vorwürfe nach dem 0:3, das er auch noch durch ein Eigentor einleitete, via Twitter und drohte mit seinem Rücktritt: "All die Menschen in diesem Land, die mir schlechte Dinge wünschen, sollten jetzt sehr glücklich sein. Aber keine Angst, ich bin kurz davor, die Mannschaft zu verlassen."

Stand: 04.10.2017, 18:00