Nach dem Aus sanken sie zu Boden und konnten ihr Unglück nicht fassen. Als Dritter der Tabelle waren die Chilenen in den letzten Spieltag gegangen und beendeten die WM-Qualifikation doch nur als Sechster. Beim 0:3 gegen Brasilien war "La Rioja" unter den Augen ihrer Präsidentin Michelle Bachelet in São Paulo zwar chancenlos, konnte sich aber lange auf die Ergebnisse auf den anderen Plätzen verlassen. Doch dann traf Peru gegen Kolumbien zum 1:1 in der 76. Minute und dabei blieb es. Peru zog an Chile vorbei, die Hoffnung der Chilenen auf eine weitere Chance bei einer WM war dahin.

Brasilien bleibt der Angstgegner einer Generation

Es ist noch immer die Goldene Genration, die bei der U20-WM vor gut zehn Jahren Dritter wurde, die sich in der chilenischen Nationalmannschaft trifft. In der Anfangself in Brasilien standen sieben Spieler, die bereits älter als 30 sind, jüngster Spieler war der ehemalige Hoffenheimer Eduardo Vargas und der ist auch schon 27. Über Jahre hinweg war es die Stärke des eingespielten Teams mit Taktik, Laufstärke und Einsatz technische und körperliche Defizite zu übertünchen. Doch bereits im Finale des Confed Cups gegen Deutschland wirkten die Chilenen in allen Belangen unterlegen, wie man es zuvor von der Mannschaft kaum gesehen hatte.

Chile war nie eine Fußballmacht in Südamerika, in der 90er Jahren wirbelten die Stürmer Marcelo Salas und Ivan Zamorano das Team nahezu im Alleingang erstmals nach 16 Jahren zur WM 1998 in Frankreich. Doch dann betrat das Team um Arturo Vidal und Alexis Sanchez, doch Brasilien sollte so etwas wie das Schicksal dieser Spieler werden. In Südafrika schied das damals junge Team 2010 noch deutlich mit 0:3 gegen den Rekordweltmeister aus. Vier Jahre später scheiterten die Chilenen im Achtelfinale gegen den WM-Gastgeber erst im Elfmeterschießen sehr unglücklich. Erneut leidet das Team nun in Brasilien, vielleicht zum letzten Mal.

Kuriosum: Chile klagt sich vor CAS selbst aus der WM

Kurioserweise brachte nicht nur die Niederlage in Brasilien, sondern auch ein Sieg vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Chile um die Teilnahme an der Endrunde. Ohne den erfolgreichen Einspruch vor Monaten in Lausanne wäre Chile heute Tabellenfünfter der Eliminatorias und könnte noch den Umweg über die Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland nach Russland nehmen.

Der Verband ANFP hatte am 6. September 2016 gegen das 0:0 gegen Bolivien wegen des Einsatzes von Nelson Cabrera beim Weltverband FIFA Einspruch eingelegt, weil der gebürtige Paraguayer laut FIFA-Statuten noch nicht für sein neues Land spielberechtig war. Der Fall landete vor dem CAS, der Chile zwei Punkte mehr zusprach - aber Peru bekam auch drei Punkte am "grünen Tisch". Fünf Tage zuvor hatte Cabrera bei Boliviens 2:0-Sieg gegen Peru ebenfalls mitgespielt. Ohne CAS-Urteil hätte Chile heute einen Zähler mehr als Peru auf dem Konto und die Chance, sich noch über die Hintertür für die WM zu qualifizieren.

Vidal deutet seinen Rücktritt an

Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi hat nach der verpassten Qualifikation seinen Rücktritt angeboten. "Bedauerlicherweise hat sich ein Kreis geschlossen, in dem wir Momente großer Freude erlebt haben und nun diese Enttäuschung", sagte der Argentinier nach dem 0:3 in Brasilien. Auch der gelbgesperrte Arturo Vidal vom FC Bayern München deutete via Twitter ebenfalls seinen Rücktritt an: "Vielen Dank für alles", so Vidal. Er habe in jedem Spiel sein Leben gegeben.

Der überalterte Kader Chiles könnte beim Confed Cup in diesem Jahr seinen letzten großen Auftritt gehabt haben. Selbst wenn sich einige Spieler dazu entscheiden sollten bis zur Copa America 2019 in Brasilien weiterzumachen, spätestens dann ist Schluss. Bis zur WM 2022 wartet dann kein großes Turnier. Das gibt den Chilenen immerhin Zeit ein neues Team aufzubauen.

Stand: 11.10.2017, 10:30