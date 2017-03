"Die Zukunft dieser Mannschaft ist eine Mischung aus Jugend und Erfahrung. Neben erfahrenen Spielern wollen wir immer stärker auch auf Jungtalente setzen" , hat Ventura vor dem Albanien-Spiel noch einmal klargestellt.

Donnarumna wird sein Erbe - nach der WM

An Buffon als Numero Uno der Squadra geht aber nach wie vor kein Weg vorbei. Auch wenn bereits ein herausragendes Talent auf seinen Platz lauert: Der nicht mal halb so alte Gianluigi Donnarumna bekommt als Teenager im Tor des AC Milan bereits so herausragende Kritiken, dass aus der Premier League schon eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro für ihn geboten wurde.

Doch Buffon wird, wenn ihm nicht der Himmel auf den Kopf fällt, bis zur Weltmeisterschaft die Italiener anführen, auch das hat Ventura betont.

"Irgendwann ins Irrenhaus"

40 Jahre wird Buffon dann alt sein, wenn es in Russland um den Titel geht. Doch seine Motivation hat nie gelitten. Im "Kicker" hat er gerade erzählt, dass er sich zwar ungefähr alle zwei Wochen fragt, warum er sich das alles noch antut. Doch genau aus dieser Frage ziehe er seinen Antrieb: "Es ist diese ständige psychologische Herausforderung. Wahrscheinlich lande ich deshalb irgendwann im Irrenhaus."

Es ist die Herausforderung, gegen die zunehmender körperlichen Gebrechen anzukämpfen. Die Herausforderung, Fehler zu vermeiden. Buffon: "Für mich sind sie ein Schock, weil sie ungewohnt sind. Ich brauche manchmal zehn Tage, um dann meine Balance wiederzufinden." Und der Antrieb, als Phänomen zu gelten. "Wenn es heißt, Buffon ist ein Phänomen, dann gilt es, das mit regenmäßigen Resultaten nachzuweisen ", setzt sich die lebende Legende selbst unter Druck.

Immer noch Rekorde

Das macht der Weltmeister von 2006 auch 2017. Mit 974 Minuten ohne Gegentor hat er in der vergangenen Saison mit Juventus Turin den Serie-A-Rekord aufgestellt. Buffon ist ein Held in diesem Job für Masochisten, wie er selbst seine Rolle im Tor beschreibt. Aber er ist immer auch ein großer Mannschaftsspieler gewesen. Über seinen Zu-Null-Rekord mit Juve sagt er: "Das ist auch eine Bestmarke des Teams. Beim Tabellenletzten hätte ich sie nicht aufgestellt."

Und er jagt weitere Bestmarken. 1028 Pflichtspiele hat beispielsweise sein langjähriger Nationalelf-Kollege Paolo Maldini absolviert - das sollte Buffon schaffen. Auch der Weltrekord an Länderspielen ist denkbar: Buffon steht bei 167, die Liste wird angeführt von Ahmed Hassan, der 184 Mal für Ägypten auflief.

Noch nie die Champions League gewonnen

Den WM -Titel nach zwölf Jahren erneut zu gewinnen, gehört ebenso dazu wie der Henkelpott in der Königsklasse. Den hat Buffon erstaunlicherweise noch nie gewonnen, aber darüber ist er eigentlich ganz froh. Besessenheit fühle er bei dem Gedanken an den Gewinn der Champions League nicht, aber dieser Pokal habe schon eine ganz besondere Ausstrahlung auf ihn.

"Ich habe ihn lieb und zwinkere ihm zu" , hat der Fußball-Poet, der mit Juventus im Viertelfinale auf den FC Barcelona trifft, gerade nochmal erzählt. "Denn er treibt mich voran, mich weiterhin täglich zu motivieren und infrage zu stellen. Hätte ich schon alle möglichen Pokale gewonnen, wäre ich vor Langeweile längt berufsmüde."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 24.3., 22.50 Uhr.

Stand: 24.03.2017, 10:55