Rückkehr nach Belo Horizonte

30 Länderspiele hat Brasilien seit dem 8. Juli 2014 absolviert. An jenem Tag verlor die brasilianische Mannschaft das Halbfinale der WM zu Hause gegen Deutschland mit 1:7. Nach der wohl schlimmsten Niederlage in der Fußballgeschichte des Landes wurden "sete - um" ( "sieben - eins" ) oder "gol da Alemanha" ( "Tor für Deutschland" ) Synonyme für üble Niederlagen und Missgeschicke. Das 31. Länderspiel seit dem 1:7 findet am Mittwoch Freitag (11.11.2016/00:45 Uhr) das WM-Qualifikationsspiel gegen den Erzrivalen Argentinien in Belo Horizonte statt. Dem Ort, an dem sich Brasiliens fußballerisches Unglück im Sommer 2014 zugetragen hatte.

"Die Narbe wird bleiben"

"Die Narbe wird bleiben. Wir können nur das ändern, was vor uns liegt" , sagt der brasilianische Spieler Renato Augusto genervt zu den immer wiederkehrenden Erinnerungen an das historische Debakel. Der 28-Jährige, mittlerweile in China bei Beijing Guoan unter Vertrag, durchlitt die endlose Diskussion bereits vor dem gewonnenen olympischen Finale gegen Deutschland und fordert nun: "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit einem Sieg die Sache weiter herunterzuspielen."

Aus dem aktuellen Kader standen an jenem 8. Juli 2014 Marcelo, Fernandinho, Paulinho und Willian auf dem Platz. Neymar (verletzt), Thiago Silva (gesperrt) und Daniel Alves (Ersatz) waren zum Zuschauen verdammt. "Passiert. Vorbei. Es ist ein anderer Moment. Die gleiche Bühne, aber andere Umstände" , sagt Trainer Tite.

Tite führte die Mannschaft auf Platz eins

Brasiliens Trainer Tite

In der WM -Qualifikation für das Turnier 2018 in Russland zeigt sich Brasilien nach einigen Schwierigkeiten zum Start und der Entlassung von Carlos Dunga von seiner besseren Seite. Unter dem neuen Trainer Tite spielte sich die Mannschaft mit vier Siegen aus den jüngsten vier Spielen - zuletzt ein 2:0 in Venezuela - auf Platz eins der zehn Mannschaften starken Tabelle.

Die ersten vier sind in Russland dabei, der Fünfte darf in ein Playoffspiel gegen eine Mannschaft von einem anderen Kontinent. Tite hatte das Team im Juni als Tabellensechster übernommen. Dort, wo der WM -Finalist Argentinien nun steht, seit drei Spielen hat Argentinien nicht mehr gewonnen. Ein Erfolg gegen den Rivalen würde Brasilien endgültig auf Kurs Russland bringen, das Hinspiel endete 1:1.

Tite nimmt vor allem seine Defensive in die Pflicht. "Wir werden unsere Strategie der letzten Spiele ändern. Wir müssen Messis Aktionen eingrenzen, aber keineswegs wird es eine persönliche Manndeckung geben" sagt Tite.

Hoffnung auf eine kleine Wiedergutmachung

Paulinho während des WM-Halbfinals 2014

Und dann bleibt der Gedanke an das 1:7. Das Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte lieferte mit seinem Kurznamen "Mineirão" die Überschrift für die Erinnerung. Denn davon abgeleitet heißt das Spiel in Brasilien "Mineiraço", also "Der Schock von Mineirão". "Fußball gibt dir nicht die Chance, den Fall des 1:7 auszulöschen" , sagt Paulinho, "aber nach dem damals Geschehenen einen guten Eindruck zu hinterlassen."

nch/sid/dpa | Stand: 10.11.2016, 10:28