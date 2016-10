Joachim Löw hatte ein Sonderlob für den Außenseiter vom Kaspischen Meer parat. " Im Moment ist Aserbaidschan irgendwie unser hartnäckigster Verfolger ", sagte der Weltmeister-Trainer über den Rivalen, mit dem vor der Beginn der WM-Qualifikation wohl niemand gerechnet hatte. Sieben Punkte und noch kein Gegentor stehen beim Team von Trainer Robert Prosinecki nach drei Partien zu Buche, weshalb sich Löw bereits auf das " Spitzenspiel in unserer Gruppe " im März 2017 in Baku freut.

Höhenflug dank kompakter Defensive

Der Außenseiter hatte seine Rolle als Überraschungsteam am Dienstag mit dem 0:0 in Tschechien gefestigt. Mit einer Mischung aus Effektivität und kompakter Defensive hat sich Aserbaidschan auf Rang zwei der Qualifikationsgruppe C geschoben und steht damit vor den EM-Teilnehmern Nordirland und Tschechien sowie auch vor den höher gehandelten Norwegern. " Es ist auch ein bisschen so eingetreten, dass am Ende vielleicht sogar Aserbaidschan unser härtester Konkurrent sein könnte ", meinte Löw: " Weil die natürlich unheimlich hungrig sind und auch körperlich gute Spieler haben. "

Am Kaukasus herrscht Begeisterung, die Menschen träumen von der WM-Teilnahme im Nachbarland. Trainer Prosinecki zeigte sich nach dem Punktgewinn hochzufrieden: " Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach drei Spielen sieben Punkte haben und Tabellenzweiter sind, hätte ich ihn als Träumer bezeichnet ", sagte der Nachfolger von Berti Vogts. Das Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern hat sich noch nie für ein großes Turnier qualifiziert - kann nun aber zumindest einmal von dieser Premiere in Russland 2018 träumen. " Sie werden mir zustimmen, dass das ein kleines Wunder ist. Wir sind alle froh. Das ist ein großer Tag für uns ", sagte Prosinecki.

Vogts hatte eine wechselhafte Zeit

Im Oktober 2014 hatte Vorgänger Berti Vogts seinen Posten als Nationalcoach in Aserbaidschan aufgegeben. Damals sagte er: " Ich habe dem Präsidenten die Situation geschildert und erklärt, dass es so nicht weitergehen kann “. Dass er die Auswahl in der Fifa-Weltrangliste von Platz 147 zwischenzeitlich auf Rang 73 geführt habe, sei " eine Leistung, aber ich will mehr. Dafür liebe ich den Fußball zu sehr ", betonte Vogts. Das "Mehr" darf nun Nachfolger Prosinecki erleben.

Vogts störte sich immer wieder an den Rahmenbedingungen: " Joachim Löw und Oliver Bierhoff könnten über die Bedingungen hier nur lachen ". 2011 wurde er zwei Tage vor einem EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland nach der Pressekonferenz von drei Journalisten attackiert und unter anderem mit einer Rolle Klopapier beworfen. Zwei Jahre später wurde er nach einem 2:0-Sieg gegen Nordirland in Baku bei der Pressekonferenz von einheimische Reportern mit Beifall begrüßt. Nachfolger Prosinecki kann jetzt beim damaligen Gegner den zweiten Rang festigen und den Traum der Aserbaidschaner von der WM weiterleben lassen.

dpa/red/sid | Stand: 11.10.2016, 23:09