Mauro Icardi - der Vergessene

Am 16. Oktober 2013 lief Mauro Icardi zum ersten Mal für die argentinische Nationalmannschaft auf. Der Gegner im WM -Qualifikationsspiel hieß Uruguay. Icardi durfte sieben Minuten Länderspielluft schnuppern, die 2:3-Niederlage konnte der damals 20-Jährige aber auch nicht mehr abwenden.

Bei Inter zum Topstürmer gereift

Fast vier Jahre liegt dieses Spiel jetzt zurück und es sollte bis heute der letzte Auftritt Icardis im Nationaldress sein. Mittlerweile ist Icardi 24 Jahre alt, spielt bei Inter Mailand und ist in der italienischen Serie A zu einem absoluten Topstürmer gereift. Die Statistiken belegen das eindrucksvoll. In der vergangenen Spielzeit netzte Icardi 24 Mal ein und damit genauso oft wie Landsmann Gonzalo Higuain von Juventus Turin - nur drei Spieler waren überhaupt erfolgreicher.

Auch in den Jahren zuvor war der Argentinier ein Torgarant, in der Saison 2014/2015 traf er 22 Mal, eine Spielzeit später standen 16 Treffer zu Buche. In dieser Saison ballerte er sein Team mit vier Toren zu einem perfekten Saisonauftakt. Zudem reifte Icardi schon in jungen Jahren zum absoluten Führungsspieler. Seit seinem 22. Lebensjahr ist er Inters Kapitän.

Keine Chance gegen Messi & Co

Auch wenn Icardi Jahr um Jahr lieferte, fand er in der Nationalmannschaft keine Berücksichtigung. Er spielte offensichtlich unter dem Radar der Nationaltrainer Gerado Martino (2014–2016) und Edgardo Bauza (2016-2017), die in den letzten Jahren in der "Seleccion" das Sagen hatten.

Natürlich ist Argentinien in der Offensive auch mit einer Gourmet-Abteilung ausgestattet. Allen voran Barca-Star Lionel Messi, aber auch City-Stürmer Sergio "Kun" Agüero und Higuain gehören im Toreschießen zu den besten ihres Fachs. Doch auch als Messi nach der Finalniederlage gegen Chile in der Copa América zwischenzeitlich aus der Nationalmannschaft zurücktrat, wartete Icardi vergeblich auf einen Anruf des Auswahltrainers.

Das hat sich nun geändert. Jorge Sampaoli, der derzeitge Coach Argentiniens, nominierte Icardi für die WM-Qualifikationsspiele gegen Uruguay am Donnerstag (Freitag, 1 Uhr MEZ ) und gegen Venezuela am kommenden Mittwoch (Donnerstag, 1.30 Uhr MEZ ). Der Angreifer bekommt nun wohl endlich seine Chance, während Higuain die Länderspiele von der Couch verfolgen muss. In Juventus-Topstürmer Paulo Dybala wurde ein weiterer Hoffnungsträger nominiert, der bisher erst fünf Länderspiele aufweisen kann. Auch Javier Pastore darf nach fast zweijähriger Abstinenz wieder mitmischen.

Sampaoli unter Zugwang

Sampaoli ist auch gezwungen, neue Wege einzuschlagen. Denn bisher läuft es in der WM-Qualifikation alles andere als rund. Argentinien liegt derzeit nur auf Rang fünf in der Südamerika-Gruppe. Dieser Rang würde die WM-Teilnahme nicht einmal garantieren. Stand jetzt müsste Argentinien in die Play-offs. In Uruguay trifft der WM-Finalist von 2014 auf einen Gegner, der in der Quali-Gruppe auf Rang drei geführt ist und mit 23 Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto hat als Argentinien. " Wenn wir mit leeren Händen aus Uruguay zurückkommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als danach neun Punkte zu holen" , sagte Sampaoli mit Blick auf die dann verbleibenden drei Begegnungen.

Diese These ist wohl etwas zu hochgegriffen, denn selbst wenn die Argentinier in die Play-offs müssten, würden sie entweder auf Neuseeland oder die Salomonen treffen. Gegen einen Fußball-Exoten aus Ozeanien hätten die Südamerikaner immer noch alle Trümpfe in der Hand. Doch in der WM -Quali lauert noch Ecuador, das als sechstplatziertes Team lediglich zwei Punkte Rückstand hat.

Neue Ära mit Dybala?

Ob Icardi am Donnerstagabend in der Startformation stehen und mit Dybala gar eine neue Ära in der "Seleccion" einläuten wird, bleibt offen. Denn ein Name prangt immer noch über dem Rest der Mannschaft. " Den einzigen Stammplatz hat Messi. Um ihn herum entsteht das Team ", legte sich Sampaoli fest. Die Chance, dass sich Icardi gerade gegen Uruguay zum zweiten Mal das Nationaltrikot überstreifen darf, ist also durchaus vorhanden. Es wäre auch die Möglichkeit, sich für Debütniederlage vor vier Jahren zu revanchieren.

Stand: 31.08.2017, 13:50