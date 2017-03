Dann kamen die Länderspiele, und wie so häufig kurieren sich Spieler dabei aus. Beliebtester Kurort in der deutschen Nationalmannschaft ist der Platz im linken Mittelfeld. Lukas Podolski und Julian Draxler sind zwei Namen aus der jüngeren Geschichte, die sich dort Selbstvertrauen zurück holten, das sie im Verein verloren hatten.

Schürrle: "Das tut gut, das tut sehr gut"

André Schürrle schoss am Sonntag (26.03.17) in Baku beim 4:1-Sieg zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Er war der überragende Spieler, vor allem auch deshalb, weil er seinen Platz im linken Mittelfeld häufig verließ. Er tauschte mal mit Thomas Müller die Seiten oder rückte statt Julian Draxler in die Mitte. Nachdem Mario Gomez den Platz verlassen hatte, nahm er für die letzte halbe Stunde dessen Position als Mittelstürmer ein.

"Das tut gut, das tut sehr gut", sagte Schürrle über seinen erfolgreichen Abend. Als Grund für die starke Leistung nannte er, dass er "mal über 90 Minuten spielen durfte". Das gab es bei 15 Einsätzen in der Bundesliga für Borussia Dortmund nur vier Mal.

Andre Schürrle im Spiel gegen Aserbaidschan

"Das wird ihm einen Schub für die nächsten Wochen im Verein geben", sagte Joachim Löw, der Schürrle seit dessen Länderspieldebüt im November 2010 nahezu immer in den Kader berief. Auch dann, wenn sich viele fragten, ob es die Leistungen rechtfertigen. "Wenn ich von der Grundqualität eines Spielers überzeugt bin, helfe ich ihm", begründete Löw das Vertrauen. Selbst Miroslav Klose habe mal eine schwierige Phase im Verein gehabt, so der Bundestrainer, bei Podolski sind es sogar mehrere gewesen.

Löw: "Vieles nicht so flüssig"

Das flexible Spiel in der Offensive und die effiziente Verwertung der Chancen überdeckte ein paar Mängel, die Mario Gomez ansprach: "Wir hatten Ballverluste, die wir so nicht haben sollten. Wir haben auch nicht immer gut auf Defensive umgeschaltet". Dem Bundestrainer fehlte die "letzte Konsequenz". Gerade das defensive Mittelfeld mit Toni Kroos und Sami Khedira wirkte in vielen Situationen fahrig und nachlässig. Die wenigen Trainingseinheiten nach vier Monaten ohne Länderspiel machte Löw dafür verantwortlich, dass "vieles nicht so flüssig war". Das werde sich mit steigender Zahl der Spiele legen. Löw setzt dabei auf die zweite Jahreshälfte, wenn es nach dem Confederations Cup in einem schnelleren Takt weiter geht.