Argentiniens Offensivschwäche

Momentan spricht also einiges dafür, dass die Endrunde in Russland im kommenden Sommer ohne Argentinien stattfindet. In der argentinischen Presse ist immer wieder von Streitereien und verletzten Eitelkeiten im Team zu lesen, vielleicht liegt es auch daran, dass Argentinien in dieser Qualifikation mehr denn je enttäuscht. Auch in der personell so überragend besetzten Offensive um Lionel Messi hapert es: Argentinien erzielte in 17 Spielen nur 16 Tore, nur vier davon gehen auf das Konto von Messi.

Im letzten Spiel geht es für die Albiceleste in die Höhenkammer von Quito. In 2.850 Meter Höhe geht es für Argentinien um alles. Bei einem Unentschieden gegen Ecuador wären Argentiniens Chancen nur noch minimal. Einziger Hoffnungsschimmer: Peru und Kolumbien nehmen sich am letzten Spieltag gegenseitig Punkte ab.

Kolumbien verlor am vorletzten Spieltag überraschend gegen Paraguay, selbst die Führung durch Torjäger Falcao Garcia (79.) war zu wenig, weil die Albirrojas durch Oscar Cardozo (89.) und Antonio Sanabria (90.) das Duell in Barranquilla in den Schlussminuten noch drehten. Deswegen darf Paraguay (7.) plötzlich zumindest wieder auf die Play-Offs hoffen, und Kolumbien muss zittern. Zwar ist man derzeit noch Vierter, doch am letzten Spieltag muss das Team in Peru (5.) antreten. In Argentinien hofft man auf ein Unentschieden, denn dann wären Lionel Messi und Co. bei einem eigenen Sieg direkt qualifiziert.

Chiles Endspiel gegen Brasilien

Doch nicht nur diese Teams bangen noch um ihr WM-Ticket. Während Uruguay gegen Bolivien sowie Paraguay gegen Venezuela am Dienstag vermeintlich leichtes Spiel haben, kämpft Chile ausgerechnet gegen die unter Nationaltrainer Tite in Pflichtspielen noch ungeschlagenen Brasilianer um seine WM-Chance. Und das ohne den gelbgesperrten Münchner Arturo Vidal. Aber mit dem Ex-Hoffenheimer Eduardo Vargas (22.) und Arsenal-Star Alexis Sanchez (86.), die gegen Ecuador trafen.

Am kommenden Dienstag geht die Südamerika-Qualifikation in die letzte Runde. Noch sechs Teams kämpfen um die hinter dem enteilten Spitzenreiter Brasilien (0:0 in Bolivien) verbliebenen drei Direkttickets sowie Rang fünf, der den Umweg zur WM nach Russland über die Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland offen hält. Es bleibt spannend.

red/sid | Stand: 06.10.2017, 08:50