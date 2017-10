Die USA gewann am vorletzten Spieltag der Qualifikationsrunde in Nord- und Mittelamerika in der Nacht zu Samstag (07.10.2017) deutlich mit 4:0 (3:0) gegen gegen Verfolger Panama und kletterte damit auf den letzten direkten Qualifikationsplatz drei. Im letzten Spiel am Dienstag gegen Schlusslicht Trinidad und Tobago genügt den USA nun ein Unentschieden zur direkten WM-Qualifikation.

Pulisisc überragt

Gegen Panama stellte Christian Pulisic von Borussia Dortmund früh die Weichen auf Sieg. Erst traf Pulisic nach einem sehenswerten Sololauf selbst (8.), dann bereitete er den zweiten Treffer durch Jozy Altidore vor (19.). Erneut Altidore (43., Foulelfmeter) und der Hamburger Bobby Wood (63.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Damit haben die USA, die zwischenzeitlich um das Ticket für die Endrunde in Russland im kommenden Sommer zittern mussten, nun drei Punkte und satte sieben Tore Vorsprung auf die Nationalmannschaft Panamas, die nun nur noch Vierter ist. Und das hat Folgen: Die ersten drei Mannschaften des Verbandes für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF) qualifizieren sich direkt für die WM. Der Vierte muss in ein Play-off-Spiel gegen Syrien oder Australien.

Mexiko ohne Probleme

Schon vor Wochen hatte Mexiko das WM-Ticket gelöst. Der Tabellenführer ist auch nach neun Spielen noch ohne Niederlage - gegen Trinidad und Tobago setzte sich das Team um den Ex-leverkusener Chicharito mit 3:1 durch. Shahdon Winchester hatte Trinidad und Tobago nach 66. Minuten in Führung gebracht, ehe Mexiko aufdrehte. Hirving Lozano (78.), Chicharito (88.) und Ander Herrera (90.+3) sorgten in der Schlussphase für den Sieg Mexikos.

In der Nacht zu Sonntag (08.10.2017) beschließen dann die schon qualifizierten Costa Ricaner und der Tabellenfünfte Honduras den vorletzten Spieltag. Für Honduras, WM-Teilnehmer von 2010, geht es darum, sich mit einem Sieg noch an Panama vorbei auf den vierten Rang zu schieben und damit das Ticket für das Play-off-Spiel zu lösen.

red/sid | Stand: 07.10.2017, 10:07