FIFA-Prozess - Zeuge belastet Funktionäre schwer

Alejandro Burzaco, früherer Chef einer argentinischen Sportmarketingfirma, gestand, dass sein Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt lang Bestechungsgelder für TV -Rechte an die Führungskräfte des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL gezahlt habe. Involviert soll unter anderem auch der US -Medienriese "Fox Sports" gewesen sein.

Die Gelder seien entweder per Banküberweisung auf ein Schweizer Konto gezahlt oder in Form von Bargeld "in Säcken und Umschlägen" übergeben worden, hieß es. Von der Staatsanwaltschaft vorgelegte Dokumente legen die Existenz einer für das Geld genutzten Firma auf den Turks- und Caicosinseln nahe. Burzaco erklärte, er habe die drei Angeklagten bestochen.

Suizid eines Beschuldigten

Nach einem Bericht der argentinischen Tageszeitung "Clarin" nahm sich einer der Beschuldigten das Leben, nachdem er von Burzaco belastet worden war. Die Polizei bestätigte der Zeitung den Suizid von Jorge Delhon. Der 52 Jahre alte Argentinier, der nicht in dem Prozess angeklagt war, habe unter der ehemaligen Staatspräsidentin Cristina Kirchner für ein Regierungsprogramm gearbeitet, das Rechte für Fußballübertragungen in dem südamerkanischen Land gehalten habe. Delhon, so Burzaco, soll zusammen mit einem Kollegen Bestechungsgelder angenommen haben.

21st Century Fox weist Vorwürfe zurück