1. FC Köln reist ohne Modeste ins Trainingslager

Die Kölner sollen für Modeste, der den FC mit 25 Toren in der vergangenen Saison zum ersten Mal nach 25 Jahren in den Europacup geschossen hatte, gut 35 Millionen Euro erhalten. Auch wenn davon rund zehn Prozent an Modestes vorherigen Verein 1899 Hoffenheim gehen, wäre das die mit Abstand höchste Transfer-Einnahme in der Klubgeschichte. Der Franzose besitzt in Köln noch einen Vertrag bis 2021 ohne Ausstiegsklausel.

Wechsel war bereits gescheitert

Der FC hatte die Transferverhandlungen mit dem chinesischen Erstligisten am 28. Juni eigentlich abgebrochen. Tianjin wollte die Ablöse in Raten überweisen. Zudem wollten offenbar mehrere Modeste-Berater und Mittelsmänner an der Transfersumme partizipieren.