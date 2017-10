"Wir woll'n euch kämpfen sehen!" Wenn dieses Lied von den Rängen schallt, läuten die Alarmglocken. Beim 1. FC Köln war es am Donnerstag (19.10.17) bei der 0:1-Europa-League-Niederlage in Borissow so weit - ausgerechnet vor dem wichtigen Kellerduell gegen Werder Bremen (Sonntag, 13.30 Uhr). Ebenfalls im Repertoire: "Wir haben die Schnauze voll!"

Grundsätzlich hatten die FC-Spieler Verständnis für den Frust der Fans. "Sie haben es einfach satt zu verlieren, das geht ihnen auch auf den Keks", sagte Abwehrspieler Dominic Maroh. "Ich verstehe, dass die Fans unzufrieden sind, wenn sie mitten in der Woche nach Weißrussland reisen und die nächste Niederlage sehen", meinte Marco Höger. "Zu singen, 'wir wollen Euch kämpfen sehen' ist aber deplatziert." Ähnlich sieht es Trainer Peter Stöger. "Dass wir alle enttäuscht sind, ist keine Frage. Dass man Unmut zeigt, verstehe ich. Dass man der Mannschaft vorwirft, dass nicht gekämpft hat, verstehe ich weniger."

Auch "Schmadtke-raus"-Rufe in Richtung Manager Jörg Schmadtke waren zu hören. "Mir macht das nichts aus, es ist das gute Recht der Fans", sagte der Adressat.

In fast allen Statistiken vorne

In Borissow war es wie so oft in dieser Saison gewesen: Der FC spielte engagiert, in Ansätzen auch spielerisch ordentlich. In nahezu jeder Statistik lagen die Kölner am Ende vorne. 17:10 Torschüsse hatten sie, 5:2 Eckbälle, 59 Prozent Ballbesitz und eine bessere Passquote (83 Prozent zu 75). Allerdings blieb der FC im Abschluss erneut ungefährlich - und geriet durch ein vermeidbares Gegentor auf die Verliererstraße.

25 Jahre hatte Köln auf Europapokalspiele gewartet - jetzt ist nach der dritten Niederlage im dritten Spiel das Aus kaum noch zu verhindern. Abschenken will der FC die verbleibenden drei Spiele aber nicht. "Wenn Du jetzt sagst, die Europa League interessiert mich nicht mehr, bist Du kein Sportler", sagte Stöger.

Lehmann wohl nicht schwer verletzt

FC-Trainer Peter Stöger muntert seine Spieler auf

Angesichts der desaströsen Situation in der Bundesliga ist vielen der Spaß an der Europa League ohnehin schon vergangen. Ein Punkt, 3:17 Tore nach acht Spieltagen: Der FC ist so schlecht gestartet wie noch kein Bundesligateam zuvor. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Werder würde der FC punktemäßig immerhin zu den Bremern aufschließen. Möglicherweise ist Kapitän Matthias Lehmann, der sich in Borissow beim Aufwärmen verletzt hat, gegen Werder schon wieder fit. "Er hatte muskuläre Beschwerden und wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Stöger. "Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist."