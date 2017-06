Favre-Wechsel zum BVB ist geplatzt

"Das Heft ist für diesen Sommer damit geschlossen" , sagte Favres Berater Reza Fazeli der Sport Bild am Freitag (02.06.2017) und stellte klar: "Lucien Favre hat dem BVB keine Absage erteilt. Fakt ist, dass Nizza keinesfalls mehr gesprächsbereit war. Das mussten wir akzeptieren. Warten wir ab, was in Zukunft passieren wird."

Favres Verein teilte zudem "öffentlich und ein für alle Mal" mit, dass der Schweizer in Frankreich bleiben wird. "Diese Entscheidung ist eindeutig und unumstößlich" , stellte der Erstliga-Club auf seiner Vereins-Homepage klar: "Sie wurde Borussia Dortmund mitgeteilt. Und natürlich hat auch Lucien Favre sie verstanden und akzeptiert. Das Thema ist beendet."

Es sei "logisch, dass ein Trainer seines Kalibers am Ende einer solchen Saison das Interesse der großen europäischen Vereine wie Borussia Dortmund weckt. Ebenso ist es legitim, dass diese Chance das Interesse von Lucien Favre weckt. Aber das sportliche Interesse steht für das Nizza-Management immer über dem finanziellen Aspekt. Da der Trainingsstart am 19. Juni zu nahe ist, wünscht der Verein keine weiteren Verhandlungen mehr."

Viele Kandidaten

Favre steht noch bis Juni 2019 beim französischen Erstligisten OGC Nizza unter Vertrag. Der Klub verweigerte Favres Freigabe, obwohl der DFB -Pokalsieger angeblich bereit war, eine Ablösesumme für den Schweizer zu zahlen. Die Rheinische Post hatte berichtet, dass der BVB bereit gewesen wäre, bis zu zehn Millionen Euro für Favre als Nachfolger von Thomas Tuchel auszugeben.

Außer Favre wurden zuletzt auch Paulo Sousa (AC Florenz), Peter Bosz (Ajax Amsterdam), Peter Stöger (1. FC Köln), David Wagner (Huddersfield Town) und Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord Rotterdam) als Tuchel-Nachfolger gehandelt.

"Wichtig ist uns grundsätzlich immer, dass sich der Trainer komplett auf den BVB einlässt und mit uns gleichgerichtet die Strategie entwickelt. Wichtig ist uns auch, dass wir mit einer Sprache sprechen" , hatte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt im kicker-Interview das Anforderungsprofil beschrieben.

