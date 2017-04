Rekordmeister in den euopäischen Ligen

Von Esch bis Istanbul - Europäische Rekordmeister

In den Ligen Europas geht es auf den Meisterschafts-Endspurt zu. Vor den Entscheidungen wirft sportschau.de einen Blick auf die Rekordmeister der Länder. Bayern München in Deutschland oder Juventus Turin in Italien wissen die meisten - aber wer sind eigentlich die erfolgreichsten Teams Frankreichs oder Bulgariens?