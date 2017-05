Vor 20 Jahren: Schalker "Eurofighter" holen UEFA-Cup

Olaf Thon kann es noch. Auch 20 Jahre danach hebt der Kapitän der Schalker Eurofighter den UEFA-Pokal mit einer Hand. "Er ist wahnsinnig schwer" , sagt der 51-Jährige und setzt die originalgetreue Kopie im Museum der Königsblauen ab: "Es geht immer noch, aber jetzt bin ich außer Atem."

Dass der 1,70 m kleine Thon am 21. Mai 1997 in Mailand die schwerste UEFA-Trophäe in nur einer Hand hielt, ist eines der Mysterien jener magischen Nacht. "Ob es Adrenalin ist oder was? ", rätselt Huub Stevens, "unglaublich." Der Niederländer sorgte selbst für einen dieser Momente, die auch zwei Jahrzehnte später nicht zu erklären sind.

Wilmots schoss Schalke ins Glück

Fans des FC Schalke 04 feiern am 21.05.1997 im Gelsenkirchener Parkstadion den UEFA-Pokal-Sieg ihrer Mannschaft.

Als Marc Wilmots den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte und das Giuseppe-Meazza-Stadion in Königsblau explodierte, schrieb der damalige Trainer erst auf seinen Notizblock, was passiert war. "Danach habe ich auch noch die Hülle auf den Stift gesteckt", erinnert er sich lachend.

Diese Szenen in San Siro haben sich ins kollektive Gedächtnis der Schalker eingebrannt. Die "blaue Wand", die Inter-Trainer Roy Hogdson vor dem Anpfiff den Ausspruch entlockte: "Nein, wieder ein Auswärtsspiel." Und der Jubel der 30.000 mitgereisten Fans nach Wilmots' goldenem Schuss, der Thon noch immer eine Gänsehaut bereitet: "Riesenkerle, zwei Meter groß, heulten vor Freude."

Assauer holte unbekannten Stevens zu Schalke

Kapitän Olaf Thon jubelt mit dem Pokal.

Die unglaubliche Geschichte der Eurofighter hatte siebeneinhalb Monate vorher begonnen - mit einem, der schon in der ersten Runde ausgeschieden war. Stevens, damals Coach von Roda Kerkrade, hatte drei Wochen nach dem Aus gegen Schalke eine Nachricht auf seinem Autotelefon: "Hier Assauer, wenn du interessiert bist, Trainer von Schalke zu werden, dann ruf an!"

Rudi Assauer, der damalige Manager, verpflichtete den in Deutschland unbekannten Stevens als Nachfolger des gefeuerten Jörg Berger - auch zur Überraschung der Spieler. "Wir kannten ihn nicht" , gibt Thon zu. Sie lernten ihn schnell kennen, sein Faible für Disziplin, seine rigorosen Vorschriften ( "alle mussten alles gleich tragen" ), seine besonderen Maßnahmen. "Ich habe gesagt: 'Wir treffen uns auf der Geschäftsstelle, sitzen zusammen, essen, trinken, mit den Frauen, mit den Kindern, und machen es uns gemütlich.' Wir hatten Spaß miteinander, das hat uns zusammengeschweißt" , erinnert sich Stevens.

"Sie haben sich in die Hose gemacht vor uns"

Huub Stevens (l.) hält den UEFA-Pokal fest in der Hand, neben ihm der Manager Rudi Assauer.

Trabzonspor, den FC Brügge, den FC Valencia und CD Teneriffa schaltete diese verschworene Gemeinschaft aus - mit einer Defensive, die selbst Jorge Valdano, damals Coach in Valencia, höchsten Respekt abnötigte. "Sie haben sich in die Hose gemacht vor uns ", meint Thon heute, auch er hätte nicht gerne gegen das "Kampfschwein" Wilmots oder den knochenharten Innenverteidiger Johan de Kock gespielt, "die waren brutal, die gingen da richtig hin. Deswegen auch: Eurofighter" .

Stevens prägte den Satz: "Die Null muss stehen" . Und sie stand: In allen sechs Heimspielen blieben die Königsblauen ohne Gegentor. Schalke verließ sich im alten Parkstadion "auf die Defensive, weil wir da sehr stark waren" , so Thon, "auf Konter, Standardsituationen mit Ingo Anderbrügge und mir, und die kopfballstarken Leute, die die Tore gemacht haben".

Spielvorbereitung beim Italiener

Auf den Finalgegner Inter Mailand bereitete sich Stevens mit seinen Co-Trainern beim Italiener vor, weil dort die Serie A übertragen wurde. "Wir haben da super gegessen und uns das letzte Spiel von Inter angeschaut." Offenbar genau die richtige Vorbereitung, denn wenig später heulten Riesenkerle.

