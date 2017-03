Gladbach gegen Schalke - Auf Messers Schneide

Form

Die Gladbacher wirkten zuletzt ein bisschen kraftlos. In der zweiten Halbzeit beim HSV blieb die Offensive ohne gefährliche Aktion. Allerdings trat Heckings Mannschaft in Hamburg auch in einer Formation an (Josip Drmic als Stürmer, Mahmoud Dahoud als "Zehner" ), die so kaum nochmal zusammenspielen dürfte.

Schalke überzeugte beim 3:0 gegen den FC Augsburg, vor allem Guido Burgstaller ist in blendender Form. Allerdings war Augsburg auch ein schwacher Gegner.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Johnson - Raffael, Hofmann (Stindl)

FC Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting - Burgstaller

Prognose

Es könnte Freitag werden.

Stand: 16.03.2017, 08:30