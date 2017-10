Köln - Borissow vor der Brust, Bremen im Kopf

Der 1. FC Köln muss vor dem Krisengipfel gegen Werder Bremen heute in der Fußball-Europa League bei BATE Borissow ran. Im Kopf ist bei allen aber nur die Partie in der Bundesliga am Sonntag.