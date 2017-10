Druckvoller Beginn der Berliner

Hertha startete ähnlich druckvoll wie zum Auftakt der Europa League beim bitteren 0:1 gegen den schwedischen Außenseiter Östersunds FK . Die Gäste hatten erneut klare Vorteile beim Ballbesitz und erspielte sich durch Mitchell Weiser (7.) die erste gute Chance.

Der Mittelfeldspieler war auch der einzige Profi aus der Berliner Offensivabteilung, der nach der 0:2-Niederlage gegen Schalke 04 vor fünf Tagen nicht aus der Startformation weichen musste.

Dardai mit fünf Änderungen

Dardai stellte seine international zuvor sieg- und torlose Mannschaft im dritten Gruppenspiel auf gleich fünf Positionen um. Neuzugang Selke und Youngster Arne Maier durften erstmals von Beginn an ran.

Zudem rückten Fabian Lustenberger, Valentino Lazaro und Alexander Esswein im EM -Stadion im westukrainischen Lwiw ins Team. Lugansk, der Tabellensiebte der ukrainischen Premier Liga, trägt seine Spiele wegen des anhaltenden Krieges seit 2014 im Asyl in anderen Städten aus.

Katastrophale Abwehrleistung

Nach internationalen Auftritten in der Hauptstadt Kiew oder in Odessa tritt Sarja nun in Lwiw an - das näher an Berlin als an Lugansk liegt. "Wir träumen jeden Tag, dass wir eines Tages nach Lugansk zurückkommen werden" , sagte Trainer Juri Wernidub, der einst auch für den Chemnitzer FC spielte.

Der frühere Zweitligaprofi sah, wie sein Team sich vom Druck befreite und durch Kapitän Alexander Karajew (15./19.) sowie Iury (39.) zu Gelegenheiten kam. Der Bundesliga-13. Hertha hatte Probleme gegen die tief stehenden Gastgeber, agierte im Abschluss zu sorglos - und brachte den wild gestikulierenden Trainer Dardai zur Verzweiflung. Noch größer wurde der Frust nach Silas' sehenswertem Freistoßtreffer aus 24 Metern.

Selke trifft per Kopf

Selke stellte mit seinem Kopfballtor nach einem Eckball von Nationalspieler Marvin Plattenhardt den Ausgleich her. Anschließend wurde der U21-Europameister ausgewechselt, Dardai setzte auf Erfahrung und brachte Vedad Ibisevic (33) und Salomon Kalou (32). Doch auch das Duo agierte glücklos, während sich Lugansk nach einer katastrophalen Berliner Abwehrleistung noch den Sieg sicherte.