Dabei war die Hertha von Beginn an das überlegene Team. Alexander Esswein mit einer guten Chance (7.) und Valentino Lazaro per Kopf und dann Vedad Ibisevic im Nachschuss aus kürzester Distanz (13.) versäumten es aber, die Überlegenheit in Tore zu verwandeln.

Führung aus heiterem Himmel

Die Schweden aus Östersund brauchten dafür nur eine Gelegenheit. Der Berliner Jordan Torunarigha spielte im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand, den folgenden Strafstoß verwandelte Brwa Nouri sicher (22.).

Hertha zeigte sich vom Rückstand sichtlich beeindruckt. Bei den Berlinern war bis zur Pause der Faden gerissen, Östersund spielte sich nun ein ums andere Mal gefällig vors Hertha-Tor.

Hertha-Probleme im Mittelfeld

Nach der Pause kam die Hertha ein wenig überraschend unverändert aus der Kabine. Dabei hätte Trainer Pal Dardai schon Grund zum Wechsel gehabt - besonders Per Skjelbred und Fabian Lustenberger konnten im Mittelfeld keineswegs überzeugen und ließen jede Kreativität nach vorn vermissen.

Berlin blieb zwar das optisch überlegene Team, doch gegen die defensiv eingestellten Schweden fand Hertha keine Lücke, spielte dazu aber auch zu behäbig und einfallslos. Und so fiel fast die Vorentscheidung auf der Gegenseite, doch Saman Ghoddos schoss den Ball aus 16 Metern knapp vorbei (70.).

Düstere Bilanz - ein Punkt, null Tore

Am Ende hatten die Berliner nur bis zum Elfmeter-Tor eine ansprechende Leistung gezeigt, ansonsten aber maßlos enttäuscht. Hertha bleibt in der Europa League nach zwei Partien (0:1 gegen Östersund, 0:0 gegen Bilbao) bei einem Punkt und null Toren.

Die Hertha ist nun am Sonntag (01.10.17) der erste Klub, der gegen die Bayern nach der Entlassung von Carlo Ancelotti antreten wird. In der Europa League geht es für die Berliner dann am 19. Oktober bei Sarja Lugansk weiter.

Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 28.09.17, 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 14.09.2017, 20:45