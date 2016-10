Der FSV hat damit einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde verpasst. Im Spitzenspiel der Gruppe C kam der Fußball-Bundesligist trotz einer starken ersten Halbzeit nur zu einem 1:1 (1:0). Statt sich in der Tabelle von dem belgischen Rekordmeister Anderlecht und auch vom AS Saint-Etienne aus Frankreich abzusetzen, ist das Rennen um die ersten beiden Gruppenplätze nun weiter völlig offen.

Teodorczyk gleicht Malli-Führung aus

Yunus Malli (10. Minute) sorgte vor 21.317 Zuschauern per Foulelfmeter für den Mainzer Führungstreffer, Lukasz Teodorczyk (65.) köpfte den Ausgleich. Dennoch dürften die Mainzer selbstbewusst nach Gelsenkirchen reisen, wo es am Sonntag zum Aufeinandertreffen mit dem vor der Saison zum FC Schalke 04 gewechselten langjährigen FSV-Manager Christian Heidel kommt. Die Mainzer starteten mit hohem Tempo und extrem dominant in die für sie besondere Partie.

"Das muss ein Highlight für uns und die Stadt sein, so einen Gegner zu empfangen" , hatte Trainer Martin Schmidt gesagt. Dementsprechend laufstark agierte seine Mannschaft in den Anfangsminuten, in denen Anderlecht schon früh unter Druck gesetzt wurde. Und auch Schmidt selbst machte mit: bei nasskaltem Wetter stand der Schweizer fast permanent am Spielfeldrand und trieb seine Mannschaft nach vorne.

Anfang und Ende an Mainz, die Mitte an Anderlecht

Der starke Beginn zahlte sich schnell aus. Bei einem Klärungsversuch im Sechzehnmeterraum hatte Anderlechts Olivier Deschacht den Mainzer Flügelstürmer Pablo De Blasis von den Beinen geholt - Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zeigte sofort auf den Punkt und gab Elfmeter. Malli versenkte den Ball anschließend halbhoch im rechten Toreck. Trotz aller Offensivkraft hatten die Mainzer in der ersten Halbzeit nach Nachlässigkeiten in der Abwehr auch zweimal Glück.

Zweimal parierte FSV-Torhüter Jonas Lössl stark gegen Sofiane Hanni (14./30.), der jeweils frei auf den Dänen zugelaufen war. Im Anschluss ließen die Mainzer etwas nach, bei Dauerregen und tiefem Boden ließ sich ihr Tempo aber auch kaum halten. Doch nach der Halbzeit und kurzer Erholung nahm der FSV seine Geschwindigkeit zumindest kurzfristig wieder auf und hätte nachlegen können. Nach einer schönen Flanke von Angreifer Jhon Cordoba schaffte es De Blasis (51.) aber nicht, den Ball an RSC -Torwart Davy Roef vorbei über die Linie zu drücken.